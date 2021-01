Oggi il servizio di noleggio con conducente è sempre più tecnologico e smart. Lo dimostra la nuova app per il servizio messa a disposizione da NCC, grazie a cui il cliente può essere messo direttamente in relazione con l’autista.

Si tratta di una app tutta italiana che va a sfidare gli stranieri, che al momento ancora dominano in questo settore, e che è disponibile sia sul Google Play Store che sullo Store di Apple: il che vuol dire che può essere scaricata sia che si abbia un dispositivo con sistema operativo Android sia che si abbia un iPhone.

Le caratteristiche dell’applicazione

L’app di NCC Italia permette a chiunque lo desideri di ottenere il veicolo di cui ha bisogno nel giro di brevissimo tempo: sono sufficienti pochi passaggi per trovare una vettura di Noleggio con conducente con la massima facilità. Un solo clic basta per sapere quanto si dovrà spendere per il servizio che si richiede, e non ci saranno costi supplementari di alcun genere. Per il pagamento, poi, si può usare la carta di credito, in modo da formalizzare la prenotazione del veicolo: semplice come bere un bicchiere d’acqua. La procedura è davvero veloce: basta selezionare la tratta, specificare quale macchina si desidera, inserire i propri dati personali e provvedere al pagamento.

Come si usa il sito di Ncc.it

Nel caso in cui si preferisca adoperare il sito di Ncc.it, in ogni caso, l’iter è altrettanto facile. Tutto quello che bisogna fare è indicare la località di partenza e la località di destinazione. Poi, dopo aver inserito l’orario e la data in cui si vuole partire, si avvia la ricerca per scoprire quali soluzioni si hanno a disposizione. NCC è una delle società di noleggio con conducente storiche nella Capitale. Da sempre vengono scelte unicamente le auto migliori, così che possano essere garantiti gli standard di qualità più elevati. Che si abbia bisogno di un viaggio di affari o di un trasferimento privato, NCC Roma è sempre il punto di riferimento su cui contare: non a caso la clientela include grandi gruppi industriali e le più importanti catene alberghiere, senza dimenticare le aziende e i privati con cui sono state sottoscritte convenzioni a condizioni specifiche e prezzi unici.

I servizi di NCC

Tra i servizi di cui si può usufruire ci sono anche quelli per i matrimoni, dove nessun dettaglio viene lasciato al caso in modo da garantire un’organizzazione perfetta sotto tutti i punti di vista. Anche in caso di imprevisti, gli eventuali cambiamenti che si renderanno necessari nel corso dell’erogazione dei servizi potranno essere erogati con la massima facilità; e lo stesso dicasi per tutti gli eventi in cui NCC è coinvolta. 30 anni di esperienza sono un bagaglio più che sufficiente per offrire standard di eccellenza.

I trasferimenti di NCC

Il business core dell’azienda è rappresentato dai trasferimenti in direzione degli aeroporti. Il servizio di noleggio con conducente può essere prenotato direttamente dal telefono, oppure dall’app una volta che si sarà provveduto al download dell’applicazione dallo store. Dopo che la prenotazione del veicolo è stata portata a termine, si può essere certi di trovare un autista professionale nella location indicata e all’orario previsto per il pick-up. Grazie all’app la procedura è davvero immediata, perché si possono visualizzare il numero e il nome dell’autista, che di conseguenza potrà essere contattato per qualunque esigenza. Il servizio di noleggio con conducente può essere prenotato per i trasferimenti da e per le stazioni, da e per gli aeroporti e da e per i porti. I viaggi non sono limitati alla città di Roma ma possono avere come destinazioni altre città o addirittura altri Paesi.

Gli accorgimenti da ricordare

Il servizio è erogato con uguali modalità sia nel caso in cui si sia in partenza, sia nel caso in cui si sia in arrivo. Nella seconda eventualità, però, è necessario fornire tutte le informazioni utili: per esempio se si giunge in aeroporto occorre comunicare l’orario di atterraggio e il numero del volo. Una volta arrivati, sarà facile riconoscere il proprio autista, che terrà in mano un tablet che riporta il nome del cliente; in alternativa, comunque, si può decidere di essere contattati direttamente sul telefono.

Rappresentanza, classe e lusso

La rappresentanza è di fondamentale importanza per NCC, e questa è la ragione per la quale vengono utilizzate unicamente vetture di ultima immatricolazione. La massima cura viene riservata anche al look degli autisti, che indossano tutti un vestito blu scuro. Per avere ulteriori indicazioni, per trovare risposte a dubbi o per risolvere eventuali perplessità si può fare riferimento al centralino, grazie al quale il veicolo con autista potrà essere prenotato in condizioni di massima sicurezza. La lunga esperienza che caratterizza il modus operandi di NCC è, per i clienti, una garanzia di affidabilità.

L’organizzazione di eventi

In vista di eventi speciali può essere assicurato un servizio a 360 gradi che non comprende solo la fornitura di vetture a noleggio con conducente, ma anche – a seconda delle richieste – la presenza di hostess in location, la disponibilità di accompagnatori per i tour, la qualità di guide turistiche riconosciute e l’accoglienza da parte di hostess in stazione, in aeroporto o in qualunque altro posto. Anche gli spostamenti di gruppi molto numerosi possono essere programmati e garantiti con la massima efficacia. Che si abbia a che fare con piccole delegazioni o con comitive molto più nutrite, il servizio è sempre basato su standard di eccellenza.

Perché scegliere NCC

Chi opta per NCC ha la certezza di interagire con uno staff composto da professionisti abituati e impegnati a tenere sotto controllo ogni aspetto, affinché gli eventuali imprevisti possano essere superati con disinvoltura. L’azienda nel corso della sua lunga attività ha avuto modo di seguire eventi su tutto il territorio nazionale, anche con la collaborazione di partner locali, facendo sì che la clientela potesse essere sempre soddisfatta. Dai convegni alle fiere, dalle serate di gala alle manifestazioni sportive, senza dimenticare i concerti e le sfilate, non c’è evento che non possa essere organizzato con il supporto di NCC.IT

La Redazione