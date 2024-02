Nebbia fitta A22 Mantova-Carpi, safety car attiva

Nebbia sulla A22: Servizio di Safety Car per Sicurezza Stradale

Autostrada del Brennero ha attivato un servizio di safety car sulla A22, in particolare nel tratto tra Mantova e Carpi, a causa della fitta nebbia presente questa mattina. L’obiettivo è garantire la massima sicurezza possibile ai viaggiatori uniformando le velocità di transito a 50 chilometri orari. Nonostante alcuni tamponamenti di lieve entità, senza feriti, la circolazione procede regolarmente, come comunicato dalla società. Attualmente, la visibilità si attesta intorno ai 70 metri, con tutto il personale di Autostrada del Brennero e numerose pattuglie della Polizia Stradale impegnati sul territorio.

Mobilitazione per la Sicurezza Stradale

In risposta alle avverse condizioni meteo, Autostrada del Brennero ha deciso di adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza degli automobilisti. La presenza della nebbia ha reso necessaria l’attivazione della safety car e il mantenimento di un limite di velocità ridotto per prevenire incidenti e garantire un transito sicuro, sottolinea la società. Grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, si è riusciti a gestire la situazione in modo efficiente, limitando gli incidenti e assicurando un flusso regolare di veicoli nonostante le avverse condizioni atmosferiche.

Monitoraggio Costante e Intervento Tempestivo

Il personale di Autostrada del Brennero e le forze dell’ordine sono costantemente impegnati nel monitorare la situazione e intervenire prontamente in caso di necessità. La sicurezza dei viaggiatori è la nostra massima priorità, e lavoriamo senza sosta per garantire un viaggio tranquillo e protetto a chi percorre la A22, afferma la società. Grazie alla sinergia tra il personale autostradale e le forze dell’ordine, è possibile affrontare situazioni di emergenza in modo rapido ed efficace, assicurando la massima sicurezza su una delle arterie stradali più importanti del territorio italiano.

