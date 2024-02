Negramaro: il sorprendente concerto a Sanremo svelato in un video - avvisatore.it

Concerto unplugged a sorpresa per i Negramaro sul lungomare di Sanremo

I Negramaro hanno regalato una sorpresa indimenticabile ai fan presenti sul lungomare di Sanremo, prima della seconda serata del Festival. La band salentina ha improvvisato un concerto unplugged che ha fatto vibrare l’intera spiaggia.

Un’esperienza unica per i fan

Centinaia di persone si sono radunate per assistere a questo evento speciale e sono state travolte da uno stupore e un entusiasmo contagiosi. I Negramaro hanno suonato per quasi mezz’ora, regalando ai presenti alcuni dei loro più grandi successi. La folla è cresciuta di minuto in minuto, attirata dalla magia della musica dal vivo e dalla presenza carismatica della band.

Una scaletta apprezzata e coinvolgente

Nella scaletta improvvisata, i Negramaro hanno eseguito brani che hanno segnato la loro carriera, come ‘Meraviglioso’, ‘Mentre tutto scorre’ e ‘Estate’. Ma la sorpresa più grande è stata l’interpretazione di ‘La canzone del sole’ di Lucio Battisti, scelta come brano per la serata delle cover di Sanremo 2024.

“Abbiamo scelto ‘La canzone del sole’ perché è un brano che amiamo profondamente e che ha segnato la storia della musica italiana. Speriamo di rendere omaggio a Lucio Battisti nel migliore dei modi e di emozionare il pubblico di Sanremo”, ha dichiarato Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro.

Il concerto unplugged dei Negramaro sul lungomare di Sanremo è stato un momento magico e indimenticabile per tutti i presenti. La band ha dimostrato ancora una volta la sua grande versatilità e la capacità di coinvolgere il pubblico con la sua musica. Un’esperienza che resterà nel cuore dei fan e che ha reso ancora più speciale la serata del Festival di Sanremo.

