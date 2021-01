COMUNICATO STAMPA

Eccezionale crescita, dal 4 al 75%, della raccolta differenziata del Comune di Nemi (RM).

Ottimo risultato per il primo mese della raccolta domiciliare avviata da Minerva Ambiente.

NEMI (Roma) – Un vero e proprio successo la raccolta differenziata a Nemi. Già dal primo mese dall’eliminazione dei cassonetti stradali, un grandissimo balzo nella raccolta differenziata di oltre 70 punti percentuali rispetto alla media dei mesi precedenti, del 4%. Un nuovo importante traguardo sia per l’azienda Minerva Ambiente, che e per lo splendido borgo di Nemi, una perla incastonata nel territorio dei Castelli romani.

Il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci commenta:

“Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti fin dal primo mese nel Comune di Nemi. Vogliamo ringraziare tutti per la grande e positiva collaborazione, in primis gli operatori che ogni giorno costruiscono un servizio di qualità – dichiara l’amministratore unico di Minerva Ambiente Alessio Ciacci. Assieme ai nostri soci e ai nostri dipendenti vogliamo fare di Minerva una società che mira a grandi risultati e vuole contribuire a valorizzare i luoghi stupendi che abbiamo l’onore di servire, aprendo la strada verso un modello di economia circolare e di riduzione dei rifiuti”.

Ma il dato estremamente positivo non è solo la percentuale di raccolta differenziata ma anche la riduzione dei rifiuti prodotti. Grazie ai nuovi servizi di Minerva Ambiente si è passati infatti, già dal primo mese, ad una riduzione complessiva degli scarti cittadini di circa 1/3 e per l’indifferenziato da una media pro-capite mensile di circa 70 kg/ab/mese di indifferenziato ad un dato di ben 7 volte inferiore.

Nel mese di Novembre gli operatori dell’azienda hanno distribuito i contenitori per la raccolta differenziata a tutte le famiglie e le attività commerciali. La consegna è stata svolta a domicilio per la massima cautela verso la popolazione e gli operatori in questa fase di emergenza sanitaria. A tutte le famiglie è stato consegnato un kit di contenitori impilabili, con l’eco-calendario settimanale di raccolta, il pieghevole informativo e la prima fornitura di sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici. In questo modo è stato richiesto a tutti di trasformare i propri scarti non in rifiuti ma in risorse che possano avere una nuova vita grazie ai percorsi di riciclo e dell’economia circolare.

In caso di dubbi i cittadini possono utilizzare molti strumenti: il numero verde aziendale 0686356943, il sito internet www.minervamiente.it, la pagina face book Minerva Ambiente e la comoda App per smartphone Junker, che permette di riconoscere i rifiuti e indica il calendario di raccolta ed in quale contenitore devono essere conferiti.

Il cambiamento a Nemi è una tappa importante di un percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale che la società pubblica Minerva Ambiente vuole estendere sempre più a tutti i comuni serviti per costruire un servizio pubblico efficiente ed orientato alla sostenibilità.

