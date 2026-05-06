“Nemi Fragole e Scienza”, il 10 maggio il borgo si accende con show scientifici e laboratori interattivi

byEmiliano Belmonte
6 Maggio 2026
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Ultimo aggiornamento il 6 Maggio 2026 by Emiliano Belmonte

A Nemi un pomeriggio gratuito tra esperimenti spettacolari, cultura e divertimento per tutta la famiglia

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Il fascino del borgo di Nemi incontra la meraviglia della scienza in un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Sabato 10 maggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, arriva “Nemi Fragole e Scienza – Un’Estate Geniale”, il grande appuntamento gratuito che porterà nel centro storico esperimenti dal vivo, attività interattive e spettacoli scientifici.

L’iniziativa, organizzata in attesa della storica Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori del 7 giugno, trasformerà le strade del paese in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla curiosità, alla scoperta e all’intrattenimento educativo.

Esperimenti con azoto liquido e fulmini tra i vicoli di Nemi

Protagonisti dell’evento saranno i divulgatori de Le Muse di Archimede, realtà specializzata nella diffusione della cultura scientifica attraverso attività coinvolgenti rivolte a famiglie, scuole e bambini.

Durante il pomeriggio il pubblico potrà assistere a dimostrazioni sorprendenti con azoto liquido, osservare fragoline di bosco congelate a -200°C, esplorare il mondo dell’elettrostatica attraverso il Generatore di Fulmini e assistere a reazioni chimiche spettacolari.

Le attività permetteranno inoltre di approfondire fenomeni legati alla pressione atmosferica e al principio di Archimede grazie a installazioni interattive pensate per rendere la scienza semplice, accessibile e divertente.

“Nemi Fragole e Scienza” nasce proprio con l’obiettivo di trasformare la divulgazione scientifica in un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di unire apprendimento e spettacolo nel cuore dei Castelli Romani.

Il sindaco Alberto Bertucci: “Tradizione e innovazione possono convivere”

A presentare l’iniziativa è stato il sindaco di Nemi Alberto Bertucci, che ha evidenziato il valore culturale dell’evento:

“Eventi come questo rappresentano perfettamente lo spirito della nostra comunità: unire cultura, tradizione e innovazione. Nemi è conosciuta per le sue fragole, ma vogliamo essere anche un luogo di conoscenza, scoperta e opportunità per le famiglie e i giovani.”

La Sagra delle Fragole 2026 celebrerà la cucina italiana patrimonio UNESCO

L’appuntamento del 10 maggio anticipa la storica Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, prevista domenica 7 giugno 2026.

La prossima edizione sarà dedicata alla cucina italiana patrimonio UNESCO, con un percorso di valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e culturali del territorio.

Il borgo tornerà così a essere un grande palcoscenico di colori, sapori e identità italiane, attirando visitatori da tutta la regione.

“Con la Sagra delle Fragole – ha aggiunto il sindaco Bertucci – celebriamo la nostra identità e la nostra storia, mentre iniziative come ‘Nemi Fragole e Scienza’ guardano al futuro. È questo equilibrio che rende Nemi un luogo speciale.”

Ingresso gratuito per l’evento del 10 maggio

L’ingresso a “Nemi Fragole e Scienza – Un’Estate Geniale” sarà libero e gratuito per tutti i partecipanti.

byEmiliano Belmonte
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