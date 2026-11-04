Nemi, il 7 novembre giornata della prevenzione: vaccini e screening gratuiti per i cittadini

Ultimo aggiornamento il 4 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

NEMI (Roma) – Vaccinazioni gratuite, screening oncologici, controllo della vitamina D e assistenza per l’accesso ai servizi sanitari digitali. Sabato 7 novembre 2026, dalle ore 10 alle 17, il centro storico di Nemi ospiterà la Giornata della Prevenzione e della Tutela della Salute, iniziativa promossa dal Comune di Nemi in collaborazione con la ASL Roma 6 e la Regione Lazio.

L’appuntamento si svolgerà presso la sala al piano terra di Corso Vittorio Emanuele 18, adiacente alla sede della Polizia Locale, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, favorire la diagnosi precoce e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Vaccinazioni gratuite a Nemi: antinfluenzale, Covid, HPV e Herpes Zoster

Nel corso della giornata, i professionisti sanitari della ASL Roma 6 saranno a disposizione dei cittadini per effettuare diverse vaccinazioni gratuite, nel rispetto delle fasce di età e delle indicazioni previste dalle disposizioni sanitarie vigenti.

In particolare, saranno disponibili:

Vaccinazione antinfluenzale;

Vaccinazione antipneumococcica;

Vaccinazione anti-Covid;

Vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV), a partire dai 12 anni;

Vaccinazione contro l’Herpes Zoster.

Le attività saranno coordinate dal Dipartimento di Prevenzione e dai Servizi Vaccinali della ASL Roma 6, nell’ambito delle iniziative dedicate alla tutela della salute pubblica.

Screening oncologici gratuiti: prevenzione del tumore al seno e del colon-retto

Uno spazio importante della Giornata della Prevenzione di Nemi sarà dedicato agli screening oncologici, strumenti fondamentali per individuare precocemente eventuali patologie e favorire interventi tempestivi.

Durante l’iniziativa sarà possibile prenotare lo screening mammografico e ritirare gratuitamente i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, utilizzati nell’ambito del programma di prevenzione del tumore del colon-retto.

Le attività saranno curate dai referenti dei programmi di screening della ASL Roma 6, che forniranno informazioni sulle modalità di accesso ai percorsi di prevenzione.

Controllo gratuito della vitamina D con prelievo capillare

Tra i servizi sanitari previsti per sabato 7 novembre figura anche il controllo dei livelli di vitamina D, attraverso uno screening effettuato mediante prelievo capillare.

L’attività sarà gestita dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 6 e consentirà ai cittadini di effettuare un controllo nell’ambito delle prestazioni offerte durante la giornata.

App LazioPerLaSalute: assistenza ai cittadini per i servizi sanitari digitali

La manifestazione sarà anche un’occasione per promuovere l’utilizzo dell’app LazioPerLaSalute, lo strumento digitale regionale dedicato all’accesso ai servizi sanitari.

Grazie alla presenza dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC), i cittadini potranno ricevere informazioni e supporto per conoscere e attivare l’applicazione.

L’obiettivo è favorire una maggiore familiarità con i servizi sanitari digitali e semplificare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario territoriale.

Il sindaco Alberto Bertucci: «La prevenzione migliora la qualità della vita»

“La prevenzione è uno degli strumenti più importanti per proteggere la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Come amministrazione comunale riteniamo fondamentale promuovere iniziative che avvicinino la popolazione ai servizi sanitari e rendano più accessibili le attività di controllo e diagnosi precoce”, dichiara il sindaco di Nemi, Alberto Bertucci.

“La Giornata della Prevenzione rappresenta un’importante occasione per prendersi cura di sé, informarsi e compiere un gesto concreto per il proprio benessere. Ringrazio la ASL Roma 6 e la Regione Lazio per la collaborazione e tutti gli operatori sanitari che saranno presenti. Invito l’intera cittadinanza a partecipare, perché una comunità più attenta alla salute è una comunità più forte e consapevole”, aggiunge il primo cittadino.

L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Nemi nella promozione della salute pubblica e nella collaborazione con le istituzioni sanitarie per rendere più accessibili i servizi di prevenzione sul territorio dei Castelli Romani.

Giornata della Prevenzione a Nemi: orari, indirizzo e come partecipare

La Giornata della Prevenzione e della Tutela della Salute si terrà sabato 7 novembre 2026, dalle ore 10 alle 17, presso la sala al piano terra di Corso Vittorio Emanuele 18, nel centro storico di Nemi, accanto alla sede della Polizia Locale.

La partecipazione è gratuita e l’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Per alcune prestazioni sanitarie sono previsti specifici requisiti di età e criteri di accesso, secondo le disposizioni regionali vigenti.

L’evento è organizzato dal Comune di Nemi in collaborazione con la ASL Roma 6 e la Regione Lazio.