Nemi, sport e inclusione con Alberto Bertucci: doppio appuntamento al Centro Canoe Comunale

Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Due giornate gratuite tra formazione, disciplina e socialità per studenti e pazienti di Villa delle Querce

NEMI – Il Centro Canoe Comunale di Nemi torna protagonista con due giornate gratuite all’insegna dello sport, della formazione e dell’inclusione sociale, promosse dal Sindaco Alberto Bertucci.

L’iniziativa, in programma per giovedì 16 e giovedì 23 ottobre 2025, punta a coinvolgere sia i giovani studenti del territorio sia i pazienti della Casa di Cura Villa delle Querce, in un percorso condiviso di educazione, rispetto e partecipazione.

Primo evento: gli studenti scoprono la disciplina sportiva

Giovedì 16 ottobre 2025, gli alunni della scuola di Nemi – in particolare le classi seconda e terza media – prenderanno parte a una dimostrazione teorico-pratica a cura del Maestro Maurizio Piccirilli, che accompagnerà i ragazzi alla scoperta del valore della disciplina sportiva.

Saranno 23 gli studenti coinvolti, insieme a tre insegnanti accompagnatori. L’attività sarà un’occasione per trasmettere ai più giovani l’importanza del rispetto reciproco, dell’impegno e della consapevolezza di sé attraverso lo sport.

Secondo evento: inclusione e gioco per i pazienti di Villa delle Querce

La settimana successiva, giovedì 23 ottobre 2025, sarà dedicata ai pazienti della Casa di Cura Villa delle Querce, tra cui due persone diversamente abili, accompagnati dalla Signora Doriana Orazi e dal suo team di assistenti.

Il programma prevede un mini torneo di dama, con il supporto della ASD Scacchi in Tour rappresentata da Igor Sagratini, che ha fornito scacchiere e pedine per lo svolgimento dell’attività.

Un momento di condivisione, gioco e inclusione, pensato per valorizzare la socialità e la partecipazione di tutti i cittadini.

Bertucci: “Unire le persone attraverso lo sport”

“Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra comunità momenti di sport e socialità di così alto valore umano e formativo – ha dichiarato il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci –.

Il Centro Canoe Comunale si conferma un punto di riferimento per la nostra città, non solo per le attività sportive ma anche per la crescita e l’inclusione sociale. Queste giornate rappresentano pienamente l’essenza del nostro impegno: unire le persone attraverso lo sport, il rispetto e la condivisione.”

Nemi, un esempio di comunità attiva e solidale

Con queste due iniziative di ottobre, Nemi dimostra ancora una volta di essere un modello di comunità viva e partecipativa, dove lo sport diventa veicolo di formazione, solidarietà e integrazione.

Sotto la guida del Sindaco Alberto Bertucci, il Centro Canoe Comunale continua a promuovere eventi che uniscono generazioni e realtà diverse, contribuendo a rendere Nemi un punto di riferimento per lo sport inclusivo nei Castelli Romani.