Nemi, tra fragole e funghi: alla sagra del centenario lo showcooking firmato Petrucci con lo chef Circiello

Ultimo aggiornamento il 22 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Alla 100ª edizione della Sagra delle Fragole debutta il “Quercetto”, il fungo che racconta la nuova agricoltura italiana

Nel weekend del 1 e 2 giugno, Nemi festeggia i 100 anni della Sagra delle Fragole, un appuntamento che è ormai parte della memoria collettiva del Lazio. Per celebrare il centenario, accanto alle tradizionali fragole ci sarà una novità destinata a farsi notare: il debutto ufficiale del Quercetto, fungo shiitake biologico coltivato in Italia da Petrucci, azienda leader nel settore dell’agricoltura sostenibile.

A presentarlo al grande pubblico sarà lo chef Alessandro Circiello, volto noto della cucina salutare in TV e promotore della figura del cuoco come ambasciatore della salute, protagonista lunedì 2 giugno alle ore 11.00 di un showcooking dal vivo nella piazza storica di Nemi.

Petrucci porta in piazza il Quercetto: tra innovazione, gusto e salute

Il fungo Quercetto non è solo un prodotto agricolo, ma un simbolo di una nuova visione del cibo: sostenibile, ricco di proprietà benefiche, pensato per un’alimentazione moderna e consapevole. Frutto di anni di ricerca e sperimentazione, nasce da coltivazioni biologiche controllate e si pone come alternativa sana e gustosa sulle tavole italiane.

Durante l’intera manifestazione, Petrucci sarà presente con un proprio stand in via del Tempio di Diana, dove sarà possibile scoprire, assaggiare e conoscere da vicino la filiera di questo innovativo prodotto.

Bosco Mar al fianco di Petrucci: ambiente e territorio protagonisti

A condividere i valori dell’iniziativa sarà anche Bosco Mar, realtà impegnata nella tutela del patrimonio ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali. La presenza dell’azienda alla sagra si inserisce perfettamente nel tema scelto per questa edizione speciale, che pone al centro la riflessione sul rapporto tra agricoltura e sostenibilità.

Lo stand offrirà anche momenti di confronto sui temi della biodiversità, del consumo consapevole e del ruolo attivo delle aziende agricole nella salvaguardia dell’ecosistema.

Un evento simbolo che guarda al futuro

La Sagra delle Fragole di Nemi si conferma così non solo una festa di paese, ma un evento che evolve, capace di tenere insieme tradizione e futuro. Con lo showcooking dello chef Circiello e l’introduzione del Quercetto, si apre una finestra su una nuova idea di gusto: naturale, responsabile, orientata al benessere.

L’appuntamento è per domenica 1 e lunedì 2 giugno, tra le fragole di Nemi e le nuove frontiere della cucina.