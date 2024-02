Netanyahu sfida Biden: Israele entra a Rafah nonostante accordo con Hamas

Netanyahu conferma l’operazione militare a Rafah

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato l’intenzione di continuare l’operazione militare a Rafah, nonostante le pressioni internazionali per un accordo con Hamas. Durante una conferenza stampa, Netanyahu ha dichiarato: ‘Non c’è alternativa alla vittoria totale e non c’è modo di farlo se non eliminando i battaglioni di Hamas a Rafah. E noi lo faremo’. Il premier israeliano ha ribadito la determinazione a proseguire l’azione militare, affermando che anche in caso di accordo, Israele continuerà l’operazione terrestre nel sud della Striscia di Gaza.

Dall’altra parte, Hamas ha annunciato la sospensione dei negoziati fino all’arrivo degli aiuti nella Striscia di Gaza. Un rappresentante del movimento ha dichiarato che i colloqui non possono continuare mentre la popolazione palestinese lotta per sopravvivere alla fame. Nonostante le difficoltà, il ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, si è detto ottimista riguardo a un possibile accordo, sottolineando la necessità di continuare a spingere per una soluzione.

I raid e i combattimenti tra Israele e Hamas continuano a mietere vittime a Gaza. Secondo quanto riportato da medici locali, almeno 30 palestinesi sono stati uccisi e numerosi altri feriti negli attacchi contro diverse aree della Striscia. Le forze israeliane hanno arrestato 100 sospetti terroristi a Khan Yunis, sequestrando armi e munizioni. Nel frattempo, il presidente israeliano Isaac Herzog ha ribadito l’importanza di completare l’operazione di sradicamento di Hamas per garantire la sicurezza di Israele.

