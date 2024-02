Netanyahu’s Plan: Israel’s Ongoing Attack Targets Rafah

Israele prepara l’attacco a Rafah e ordina l’evacuazione dei civili

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dato l’ordine di evacuare i civili dalla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, in previsione dell’attacco imminente dell’esercito israeliano. Netanyahu ha chiesto all’establishment della difesa di presentare piani per smantellare i battaglioni di Hamas nell’area di Rafah. Secondo il premier, “è impossibile raggiungere l’obiettivo della guerra di eliminare Hamas e lasciare quattro battaglioni di Hamas a Rafah”. Pertanto, l’evacuazione della popolazione civile dalle zone di combattimento è necessaria per condurre un’operazione massiccia a Rafah.

Gli Stati Uniti avvertono Israele: un’operazione a Rafah sarebbe un disastro

Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che un’operazione militare a Rafah sarebbe “un disastro”. Rafah è attualmente la casa di circa 1,3 milioni di sfollati palestinesi e un’operazione militare in questa zona avrebbe conseguenze devastanti. Tuttavia, Israele sembra determinato a procedere con l’offensiva. Il comandante del comando settentrionale delle forze di difesa israeliane, il maggiore generale Ori Gordin, ha dichiarato che l’obiettivo dell’esercito è di cambiare la situazione della sicurezza nel nord in modo che i residenti possano tornare in sicurezza. L’esercito sta preparando l’espansione della guerra e l’offensiva contro Hezbollah.

Tensione crescente tra Israele e Palestina

La situazione nella regione è estremamente tesa. L’attuale guerra in corso a Gaza è stata innescata dall’attacco di Hamas in Israele, che ha portato alla rappresaglia israeliana. Nel frattempo, il presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha accusato Netanyahu di voler cacciare i palestinesi dalla Striscia di Gaza. Secondo Abbas, l’evacuazione dei civili da Rafah rappresenta una minaccia per la sicurezza e la pace nella regione e nel mondo. La presidenza palestinese ha chiesto un intervento dell’ONU e ha avvertito che questa situazione potrebbe portare a guerre senza fine nella regione.

In conclusione, Israele si sta preparando per un attacco a Rafah e ha ordinato l’evacuazione dei civili dalla città. Gli Stati Uniti hanno avvertito che un’operazione militare a Rafah sarebbe un disastro. Nel frattempo, la tensione tra Israele e la Palestina continua ad aumentare, con accuse reciproche e richieste di intervento internazionale. La situazione nella regione è estremamente delicata e il futuro rimane incerto.

