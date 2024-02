Netflix rinnova La Casa di Carta: Berlino per la seconda stagione - avvisatore.it

“Berlino” su Netflix: confermata la seconda stagione dopo il successo della serie

La serie spin-off de La Casa di Carta, intitolata Berlino, ha conquistato il pubblico di Netflix fin dalla sua uscita il 29 dicembre, diventando una delle serie non in lingua inglese più popolari di sempre. Il colosso dello streaming ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione, condividendo la notizia attraverso i suoi canali social insieme a una nuova foto del cast e un breve video.

Netflix Italia ha confermato il ritorno di Berlino per una seconda stagione con un tweet che recita: “BERLINO tornerà per una seconda stagione. pic.twitter.com/uDfo1Z4fu6“. La serie segue le vicende di Andrés de Fonollosa, noto come Berlino e interpretato da Pedro Alonso, durante il periodo in cui era uno dei ladri più famosi d’Europa e non sapeva di essere malato. Nella prima stagione, Berlino e la sua banda hanno compiuto un colpo da 44 milioni di euro a Parigi, rubando gioielli da una casa d’aste. Durante il colpo, Berlino si è innamorato di Camille, la moglie del direttore della casa d’aste, complicando ulteriormente la situazione.

Pianificazione della seconda stagione e nuovi progetti per gli showrunner

Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla trama della seconda stagione di Berlino, ma sappiamo che sarà nuovamente creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Le riprese della nuova stagione dovrebbero iniziare il prossimo anno, poiché al momento Pina e la Vancouver Media sono concentrati sul drama fantascientifico El refugio atómico, che terrà occupati gli showrunner per tutto il 2024.

Álex Pina e Esther Martínez Lobato sono pronti a portare avanti il successo di Berlino con una seconda stagione, mentre attualmente sono impegnati in un altro progetto televisivo. L’attesa per i nuovi episodi si prospetta lunga, ma i fan della serie non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro per Berlino e il suo gruppo di ladri.

