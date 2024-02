Netflix: Top Ten Serie TV e Film più Visti a Giugno 2023

Le Nuove Modalità di Calcolo di Netflix

A giugno 2023, Netflix ha introdotto una nuova modalità di calcolo dei dati di visualizzazione, utilizzando le “views” come indicatore principale. Questo dato deriva dal totale delle ore di visualizzazione diviso per il minutaggio complessivo, premiando così i contenuti più lunghi e le produzioni di genere comedy. Inoltre, il periodo preso in considerazione per la classifica generale è stato esteso da 28 a 91 giorni, incoraggiando un maggior ricambio di titoli nelle liste.

Top Ten Italiana delle Serie TV e dei Film

Nella settimana dal 19 al 25 Febbraio, la Top Ten italiana di Netflix ha visto il dominio di “Nuova Scena”, versione italiana di “Rhythm + Flow”, superando addirittura “Avatar – La leggenda di Aang”, leader a livello mondiale. Tra i film, “L’Abisso” proveniente dalla Polonia ha primeggiato sopra “Mea Culpa” e “Dalla mia finestra 3”.

Le Serie TV più Viste su Netflix

Nei dati relativi alla settimana fino al 25 Febbraio 2024, la classifica delle serie TV è stata guidata da “Avatar – La leggenda di Aang” con un totale di 21.2 milioni di visualizzazioni, seguita da “One Day” con 7.5 milioni di views.

La Classifica Globale delle Serie TV più Viste

La classifica globale delle serie TV riflette i primi tre mesi di visualizzazioni dai rispettivi rilasci. Al 25 Febbraio 2024, “Berlino nono” si è posizionato al nono posto tra le serie in lingua non inglese con 51.9 milioni di views, mentre “Un Inganno di troppo” si è classificato al nono posto tra le serie in lingua inglese con 92.1 milioni di visualizzazioni.

Le Serie TV più Popolari di Sempre su Netflix

La classifica generale delle serie TV include titoli intramontabili come “Squid Game”, “Mercoledì”, “Stranger Things”, e altri, con “Squid Game” in testa con un totale di 265.2 milioni di views, 2.205.2 miliardi di ore visualizzate e una durata media di 8.19.

La Classifica dei Film più Visti

Nella Top Ten globale dei film durante la settimana del 19 al 25 Febbraio, “L’Abisso” si è distinto con 22.3 milioni di visualizzazioni, seguito da “Mea Culpa” e “Dalla mia finestra 3”.

La Classifica Globale dei Film su Netflix

Red Notice e Don’t Look Up si sono posizionati ai primi due posti tra i film più visti su Netflix, seguiti da The Adam Project e Il Mondo Dietro di Te. Questi sono i risultati della costante evoluzione delle preferenze di visualizzazione degli utenti su piattaforme di streaming come Netflix, che continuano a ridefinire il panorama dell’intrattenimento audiovisivo globale.