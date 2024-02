“Neurologo: gli effetti dell’esposizione notturna alla TV sull’aggressività e l’irritabilità”

Gli effetti negativi della privazione del sonno durante il Festival di Sanremo

Fare le ore piccole durante le notti sanremesi, incollati davanti alla TV fino alle 3 del mattino, rischia di far male alla salute di cuore e cervello per giovani e anziani. Secondo Luigi Ferini-Strambi, primario del Centro di Medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, la privazione di sonno continuativo per 4-5 giorni incide negativamente sulle funzioni cognitive. “Il giorno dopo si diventa irritabili e aggressivi, si controllano meno le proprie emozioni. Diminuiscono le performance a scuola e in ufficio e a farne le spese sono attenzione, concentrazione e memoria. Ma guai a chiamarlo ‘jet lag’ o sindrome da fuso orario”.

I rischi per le persone con ipertensione e diabete

Le persone con ipertensione devono fare molta più attenzione se si privano di un buon sonno ristoratore per seguire la gara canora, gli ospiti sul palco dell’Ariston, la programmazione del dopo-festival, le pagelle e i commenti sui social. Secondo Ferini-Strambi, la privazione del sonno può causare sbalzi di pressione a causa dell’aumento del cortisolo, l’ormone dello stress, che durante la fase del sonno profondo viene inibito. Fortunatamente, il Festival di Sanremo dura solo 5 giorni, ma se durasse più a lungo ci sarebbero seri problemi di salute pubblica, sia dal punto di vista cognitivo che cardiovascolare. Anche i diabetici sono a rischio, poiché la privazione del sonno non è positiva per il controllo del diabete.

La melatonina non è una soluzione efficace

Sull’eventuale aumento del consumo di melatonina per compensare la perdita di sonno, Ferini-Strambi è categorico: “Una sciocchezza. Se si perdono ore preziose di sonno, il ricorso alla melatonina non risolve in modo efficace il problema”. Quindi, nonostante la tentazione di utilizzare la melatonina come rimedio, è importante comprendere che non è una soluzione efficace per compensare la privazione del sonno durante il Festival di Sanremo.

Fare le ore piccole durante il Festival di Sanremo può sembrare divertente e coinvolgente, ma è importante ricordare che la privazione del sonno può avere effetti negativi sulla salute. Quindi, se decidi di seguire le serate del Festival fino a tarda notte, assicurati di prenderti cura del tuo sonno e cercare di compensare la mancanza di riposo durante il giorno.

