Nicola Gratteri: La Scuola come Antidoto alla Malavita - Occhioche.it

L’Importante Ruolo della Scuola di Fronte a un Pubblico Atento

Dinanzi a un pubblico composto principalmente dagli insegnanti delle scuole di Napoli, il procuratore Nicola Gratteri mette in luce l’importanza cruciale della scuola nel contrastare l’influenza della malavita tra i giovani, sottolineando il suo valore pedagogico. Durante la conferenza stampa dedicata al progetto “Sport e cultura per contrastare la povertà educativa e prevenire la criminalità” presso il Comune di Napoli, Gratteri ha espresso chiaramente il suo punto di vista sul tema.

La Malavita come Attrattiva per i Giovani: un Appello alla Vicinanza

Il magistrato ha enfatizzato che la malavita risulta allettante per i ragazzi e pertanto la necessità di essere più vicini ai giovani, evitando di lasciarli soli nel percorso educativo. Sottolinea inoltre l’importanza di rendere i giovani più forti per resistere a queste tentazioni dannose.

La Fusione tra Scuola e Famiglia: un Pensiero condiviso

Gratteri ha condiviso il suo accordo sulla fusione tra scuola e famiglia, a condizione che i genitori siano persone normali. Tuttavia, ha evidenziato la presenza di genitori che, purtroppo, trascurano i propri figli a causa di comportamenti inappropriati e irresponsabili.

Il Peso sulla Scuola: un Carico Enorme in una Società in Evoluzione

Il procuratore ha spiegato come la scuola oggi si trovi a sopportare un peso considerevole, poiché la famiglia svolge un ruolo meno rilevante rispetto a qualche decennio fa. Ha sottolineato la necessità di un’istruzione più completa e a tempo pieno, di insegnanti meglio retribuiti e di un finanziamento adeguato per le scuole, affinché possano svolgere il ruolo fondamentale di prevenire il coinvolgimento dei ragazzi in attività criminali a causa dell’assenza o della scarsa presenza familiare.