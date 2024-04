Nicole Minetti: Dal Passato Giudiziario alla Nuova Fama su TikTok

Nicole Minetti fa ritorno alla ribalta nonostante i suoi desideri. L’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, allontanatasi dall’Italia da tempo a causa delle vicende giudiziarie, è diventata la nuova star di TikTok, anche se non possiede un account e ha abbandonato i social da tempo. Da due settimane, come riportato da “Novella 2000”, il nome dell’ex consigliera della Regione Lombardia è tra i più ricercati su TikTok.

Il Richiamo di Nicole Minetti su TikTok

La piattaforma social TikTok, con quasi 20 milioni di utenti solo in Italia, principalmente giovani tra i 14 e i 19 anni, è invasa da vecchi video e foto dell’ex consigliera di Forza Italia, che totalizzano decine di milioni di visualizzazioni. Nonostante i membri della Generazione Z siano troppo giovani per ricordare Nicole Minetti nei suoi giorni di fama, la loro ricerca ossessiva del suo nome, uno dei più digitati in Italia su Google, dimostra un interesse sia per la sua vita privata che per il suo passato giudiziario.

Nicole Minetti: Vita Attuale tra Ibiza, Montecarlo e Miami

Al giorno d’oggi, Nicole Minetti, 39 anni, vive tra Ibiza, Montecarlo e Miami insieme al suo compagno, l’imprenditore Giuseppe Cipriani. La loro storia d’amore, già svelata da “Novella 2000” nel 2012, sembra procedere a gonfie vele. Giuseppe Cipriani, 55 anni, discende da una delle più prestigiose e rispettate dinastie nel settore della ristorazione e degli alberghi di lusso a livello mondiale, con celebri locali come l’Harry’s Bar di Venezia e La Locanda Cipriani a Torcello, sempre a Venezia. La coppia è stata benedetta con un bellissimo bambino di 6 anni e attualmente conduce una vita felice in giro per il mondo, lontana dai riflettori e dai pettegolezzi. Hanno recentemente trascorso la Pasqua a Punta del Este, in Uruguay.

Il Ritorno in Italia e l’Interesse dei Media

A metà aprile, Nicole Minetti farà nuovamente ritorno in Italia, e c’è già una lunga lista di programmi televisivi che vorrebbero intervistarla da Casa Cipriani a Milano, l’esclusivo club a Palestro che frequenta abitualmente. Due programmi televisivi, di cui uno particolarmente popolare in questi giorni, sembrano essere in competizione per ospitarla, con la certezza che la sua presenza in TV garantirebbe un grande successo di ascolti. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, il suo ritorno televisivo è atteso con grande interesse da parte degli addetti ai lavori.