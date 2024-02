Nissan Juke: restyling con nuova colorazione gialla

Francesco Ippolito: Il Restyling Tecnologico del Nissan Juke

Il Giallo Ritorna con Stile

Il Nissan Juke si presenta rinnovato, con un tocco di modernità e tecnologia che lo contraddistingue. Il colore giallo, protagonista della nuova versione, si sposa perfettamente con il nero del tetto, degli specchietti e degli inserti, conferendo un look accattivante. Gli interni non sono da meno, con una console centrale ridisegnata, un nuovo sistema di infotainment e materiali di alta qualità che conferiscono un tocco di eleganza. Inoltre, l’introduzione della versione N-Sport aggiunge elementi distintivi che sottolineano il carattere dinamico del veicolo.

Innovazione negli Interni

L’attenzione ai dettagli è evidente non appena si varca la soglia del Nissan Juke. Il nuovo sistema di infotainment con schermo da 12,3 pollici, inclinato verso il guidatore, offre una grafica intuitiva e funzionalità avanzate, tra cui il supporto sia ad Apple CarPlay che ad Android Auto. Il quadro strumenti digitale TFT da 12,3 pollici fornisce informazioni personalizzabili e di facile consultazione, mentre le tecnologie di assistenza alla guida, come il Lane Departure Warning e l’Emergency Lane Keep, garantiscono un’esperienza di guida più sicura e confortevole.

Motorizzazioni all’Avanguardia

Il Nissan Juke si distingue anche per le sue motorizzazioni all’avanguardia. La versione Hybrid combina un motore a combustione interna con un motore elettrico, offrendo prestazioni eccezionali e consumi ridotti. Il propulsore termico, un tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, garantisce una guida reattiva e divertente, con la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione a 7 rapporti. Con un prezzo base a partire da 23.000 euro, il Nissan Juke è disponibile in diverse versioni, tra cui N-Connecta, N-Design e Tekna, per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

In conclusione, il restyling del Nissan Juke rappresenta un connubio perfetto tra design accattivante, tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccellenti, confermando il suo ruolo di protagonista nel segmento dei SUV compatti.

