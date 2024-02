Nonno di Nicolò sulla strage di Samarate: la giustizia è stata fatta

Confermato l’ergastolo per Alessandro Maja nella strage familiare di Samarate

La sentenza è stata confermata: Alessandro Maja è stato condannato all’ergastolo per la strage familiare di Samarate (Varese). La notizia è stata accolta con sollievo dalla famiglia delle vittime, che ha finalmente ottenuto giustizia.

Durante il processo, Maja ha dichiarato di essere “pentito”, ma Giulio Pivetta, nonno materno di Nicolò, l’unico sopravvissuto alla strage, non crede alle sue scuse. “Non credo alle sue scuse, al suo pentimento, l’ha fatto per trarre vantaggio”, ha dichiarato Pivetta. Nonostante il dolore e la rabbia, il nonno di Nicolò ha avuto parole di pietà nei confronti dell’assassino: “Il perdono? Ci mancherebbe altro… ho avuto pietà a vederlo”.

La reazione della famiglia delle vittime

La conferma dell’ergastolo per Alessandro Maja ha portato sollievo alla famiglia delle vittime. Giulio Pivetta, visibilmente commosso, ha parlato con i giornalisti e ha rivelato che Nicolò, l’unico sopravvissuto alla strage, sta bene. Questa notizia è stata accolta con grande gioia dalla famiglia, che ha vissuto momenti di grande angoscia e preoccupazione durante il processo.

La giustizia è stata fatta

La conferma dell’ergastolo per Alessandro Maja rappresenta una vittoria per la giustizia. Dopo un lungo processo, finalmente la famiglia delle vittime può trovare un po’ di pace. La sentenza dimostra che la legge è stata rispettata e che i responsabili di atti così terribili devono pagare per i loro crimini. La condanna all’ergastolo è una punizione adeguata per un gesto così violento e senza senso. Ora la famiglia delle vittime può iniziare a elaborare il proprio lutto e cercare di andare avanti, sapendo che la giustizia è stata fatta.

