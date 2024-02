Nordio, oppositore del reato di omicidio sul lavoro

Carlo Nordio: Provvedimenti contro le morti sul lavoro

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha affrontato la questione delle morti sul lavoro durante il question time alla Camera. In risposta all’ipotesi di sanzioni penali per affrontare il problema, ha sottolineato:

«Non è stato trattato il principio, al quale sarei anche abbastanza contrario, dell’introduzione dell’omicidio sul lavoro perché con l’esperienza dell’omicidio stradale, che ha aumentato a dismisura la pena, gli incidenti non sono diminuiti ma aumentati».

Nordio ha evidenziato la complessità della questione, suggerendo che sanzioni più severe potrebbero non essere la soluzione ottimale.

Misure contro il lavoro sommerso

Oltre alle possibili sanzioni penali, il ministro Nordio ha menzionato l’analisi di altre misure per contrastare il lavoro sommerso. Questo fenomeno rappresenta una sfida significativa per il sistema economico e sociale del Paese.

Nordio ha sottolineato l’importanza di affrontare non solo le conseguenze delle morti sul lavoro, ma anche le cause profonde che portano a tali tragiche situazioni.

Focus sulle politiche preventive

Nel contesto delle discussioni in corso, emerge la necessità di concentrarsi non solo sulle misure punitive, ma anche sulle politiche preventive. È fondamentale adottare un approccio olistico che includa formazione, monitoraggio e incentivi per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori.

Le dichiarazioni di Carlo Nordio evidenziano la complessità della questione e la volontà di esplorare soluzioni efficaci che possano ridurre il numero di incidenti sul lavoro e migliorare le condizioni lavorative in generale.

