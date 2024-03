Notizie Serie TV: Castings e Novità sul Piccolo Schermo

Nel mondo delle serie tv, le notizie di oggi sono ricche di casting e progetti interessanti che stanno catturando l’attenzione degli appassionati. Diverse produzioni stanno lavorando a nuove serie basate su storie avvincenti e personaggi intriganti.

“You”: Madeline Brewer si Unisce al Cast come Bronte

La serie “You” di Netflix si prepara ad accogliere Madeline Brewer nel ruolo di Bronte, una sceneggiatrice dallo spirito libero che inizia a lavorare nella libreria di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley. La chimica tra i due personaggi si fa subito sentire, e Bronte riesce a far emergere nel protagonista ricordi del passato che lo spingono a riflettere sulle scelte fatte e sulle conseguenze che hanno portato nella sua vita.

“Missing You”: Rosalind Eleazar in una Nuova Miniserie da un Romanzo di Harlan Coben

Rosalind Eleazar, nota per il suo ruolo in “Slow Horses”, sarà la protagonista di “Missing You”, la nuova miniserie tratta da un romanzo di Harlan Coben, attualmente in fase di riprese nel Regno Unito. Il personaggio interpretato dall’attrice, Kat Donovan, è una detective che si ritrova coinvolta in un mistero intricato quando, tramite un’app di appuntamenti, ritrova il fidanzato creduto morto. Questo evento la costringerà a tornare a indagare sulle circostanze misteriose legate alla morte del padre.

“Happy Face”: James Wolk nel Cast di una Serie dal Retroscena Criminale

James Wolk si unisce al cast di “Happy Face”, la serie di Paramount+ che vede anche la presenza di Annaleigh Ashford e Dennis Quaid. Wolk interpreterà il ruolo del serial killer da cui prende il nome la serie, attualmente detenuto in carcere. Il personaggio di Ashford, Melissa, è la figlia del killer, mentre Wolk sarà il marito di Melissa. La storia si ispira a eventi realmente accaduti, offrendo uno sguardo approfondito nel mondo oscuro dei criminali e delle loro famiglie.

Inoltre, nel panorama delle serie tv, vi sono altri annunci interessanti che stanno generando aspettative e curiosità tra gli spettatori:

Brian Tee torna in “Chicago Med”, dirigendo un episodio dopo otto stagioni nel cast della serie.

torna in “Chicago Med”, dirigendo un episodio dopo otto stagioni nel cast della serie. Tory Winbush entra nel cast del pilot “Suits: L.A.”, espansione dell’universo della serie creata da Aaron Korsh , con il ruolo di Kevin, ex agente FBI diventato detective privato e amico dell’avvocato Ted Black.

entra nel cast del pilot “Suits: L.A.”, espansione dell’universo della serie creata da , con il ruolo di Kevin, ex agente FBI diventato detective privato e amico dell’avvocato Ted Black. Owen Teague, Dominic Colon e Margarita Levieva si uniscono al cast della serie HBO di Brad Ingelsby su una task force, con Mark Ruffalo nel ruolo di un agente FBI protagonista della storia.