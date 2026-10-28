Notte di Halloween, veglia di preghiera dei Templari Oggi: in oltre trenta città italiane il presidio spirituale contro i riti oscuri

Ultimo aggiornamento il 28 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Dalla Capitale alle grandi diocesi della penisola, l’associazione Templari Oggi promuove un turno di adorazione silenziosa e custodia degli edifici sacri.

La notte tra il 31 ottobre e il primo novembre vedrà centinaia di aderenti all’associazione Templari Oggi riunirsi in preghiera simultanea lungo tutta la penisola. Mentre lo spazio pubblico e le cronache registrano la diffusione di celebrazioni legate a Halloween — periodo storicamente sfruttato anche per riti sacrileghi, profanazioni o deviazioni occulte —, l’associazione risponde sul piano strettamente spirituale attraverso turni di adorazione eucaristica, recita del Rosario e presidio dei luoghi di culto.

Il presidio spirituale e la custodia dei luoghi di culto

L’iniziativa si inserisce nella vocazione dell’associazione di promozione sociale, da anni impegnata nella custodia, tutela e riapertura di edifici sacri altrimenti dimenticati o esposti al degrado. Nella notte del 31 ottobre, la risposta dei Templari Oggi non assume toni polemici né posture aggressive, ma si concretizza nella presenza fisica e orante all’interno delle chiese. L’obiettivo dichiarato è offrire un argine spirituale fondato sulla disciplina, sul silenzio e sull’adorazione a tutela della sacralità degli altari, opponendo la luce della tradizione cristiana a qualsiasi richiamo dell’occultismo.

La rete dei centri coinvolti da Nord a Sud

La mobilitazione interesserà oltre trenta centri urbani in maniera coordinata. Gli incontri di preghiera si terranno a Roma, Torino, Milano, Bologna, Siena, Modena, Reggio Emilia, Pistoia, Ancona, L’Aquila, Chieti, Bari, Trani, Lecce, Taranto, Udine, Gorizia, Venezia, Padova, Verona, Rovigo, Bolzano, Mantova, Ferrara, Assisi, Imola, Ravenna, Caserta, Napoli, Messina, Agrigento, Palermo, Catania e Sassoferrato. In ciascuna di queste realtà territoriali, i membri dell’associazione garantiranno un servizio orante e discreto. L’impegno ribadisce i cardini operativi della realtà contemporanea: testimonianza di fede dentro la Chiesa, servizio alla comunità ecclesiale e presidio continuativo dei templi sacri.

La dimensione internazionale del presidio orante

La mobilitazione oltrepassa i confini della penisola italiana, assumendo una dimensione globale coordinata attraverso la rete internazionale dell’associazione. Nella stessa notte, la veglia di adorazione e testimonianza vedrà presidi attivi nelle Americhe, con adesioni documentate negli Stati Uniti, in Canada e in Brasile. Sul quadrante europeo, turni di preghiera si terranno in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera. La presenza orante raggiungerà infine l’Asia e l’Oceania, coinvolgendo comunità e referenti locali in Cina, Taiwan, Australia e Nuova Zelanda, a suggello di un’azione comune e continuativa di custodia spirituale.