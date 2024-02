Numeri estrazione vincente Superenalotto oggi 8/2/2024

Nessun vincitore del jackpot nel concorso del SuperEnalotto di oggi

La caccia al 6 continua nel concorso del SuperEnalotto di oggi, 8 febbraio 2024, ma purtroppo nessun giocatore è riuscito a conquistare il premio più ricco. Tuttavia, otto fortunati giocatori sono riusciti a centrare il ‘5’, portando a casa un premio di 23.883,96 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a un impressionante 58 milioni di euro.

Come si gioca e quanto costa partecipare al SuperEnalotto

Per partecipare al concorso del SuperEnalotto è necessario compilare una schedina, che può contenere da un minimo di 1 a un massimo di 27.132 colonne. Ogni colonna rappresenta una combinazione di 6 numeri scelti dal giocatore. Il costo di ogni colonna è di 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. Quindi, la giocata minima con Superstar è di 1,5 euro. Se si desidera giocare più colonne, è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per ottenere il costo totale della giocata.

Punteggi e premi del SuperEnalotto

Al SuperEnalotto è possibile vincere con punteggi che vanno da 2 a 6 numeri indovinati, passando anche per il 5+ (5 numeri indovinati + 1). I premi variano in base al numero di numeri indovinati e all’entità del jackpot complessivo. Ecco una panoramica approssimativa dei premi:

Con 2 numeri indovinati si vince circa 5 euro.

Con 3 numeri indovinati si vince circa 25 euro.

Con 4 numeri indovinati si vince circa 300 euro.

Con 5 numeri indovinati si vince circa 32.000 euro.

Con 5 numeri indovinati + 1 si vince circa 620.000 euro.

Come verificare le vincite al SuperEnalotto

Per verificare se la propria schedina ha ottenuto una vincita, è possibile utilizzare l’App del SuperEnalotto. Inoltre, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, che consente di controllare eventuali schedine giocate in passato e non ancora verificate.

La combinazione vincente di oggi

Nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi, la combinazione vincente è stata la seguente: 2, 4, 24, 62, 73, 75. Il numero Jolly è stato il 1, mentre il numero Superstar è stato il 49.

La caccia al 6 continua nel prossimo concorso, con un jackpot che si avvicina sempre di più ai 60 milioni di euro. Non resta che provare la fortuna e sperare di essere il prossimo vincitore del SuperEnalotto.

