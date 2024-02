Numeri vincenti Superenalotto 13 febbraio

Nessun 6 né ‘5+1’ nel Superenalotto di oggi: tre ‘5’ vincono 64.141 euro ciascuno

Nell’estrazione di oggi, 13 febbraio, del Superenalotto non è stato centrato né il 6 né il ‘5+1’. Tuttavia, ci sono stati tre fortunati vincitori che hanno indovinato cinque numeri, portandosi a casa un premio di 64.141 euro ciascuno. Nel frattempo, il jackpot per il prossimo concorso è salito a un impressionante 60,8 milioni di euro.

Come si gioca e quanto costa

Per partecipare al concorso del Superenalotto, è necessario compilare una schedina. La giocata minima prevede una colonna, ovvero una combinazione di sei numeri. Tuttavia, è possibile giocare fino a un massimo di 27.132 colonne utilizzando i sistemi a caratura. Questi sistemi consentono la partecipazione di un numero elevato di giocatori, ognuno dei quali ha diritto a una quota dell’eventuale vincita. Ogni combinazione sulla schedina costa 1 euro, mentre l’opzione per aggiungere il numero Superstar ha un costo aggiuntivo di 0,50 centesimi. Pertanto, la giocata minima con Superstar costa 1,5 euro.

Quanti punti per vincere

Nel Superenalotto, è possibile vincere con punteggi che vanno da 2 a 6, passando anche per il ‘5+’. L’entità dei premi dipende anche dal jackpot complessivo. Ecco una panoramica approssimativa dei premi:

Con 2 numeri indovinati, si vince circa 5 euro.

Con 3 numeri indovinati, si vince circa 25 euro.

Con 4 numeri indovinati, si vince circa 300 euro.

Con 5 numeri indovinati, si vince circa 32.000 euro.

Con 5 numeri indovinati + 1, si vince circa 620.000 euro.

Come controllare la schedina

Per verificare se la propria schedina ha vinto, è possibile utilizzare l’App del Superenalotto. In alternativa, è disponibile un archivio online con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. In questo modo, è possibile controllare anche le schedine giocate in passato e non ancora verificate.

La combinazione vincente di oggi

Ecco i numeri fortunati dell’estrazione di oggi del Superenalotto: 27, 34, 37, 42, 53, 76. Il Numero Jolly è il 60, mentre il Numero Superstar è il 55.

