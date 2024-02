Numeri vincenti Superenalotto 6 febbraio 2024: scopri la combinazione fortunata!

Nuova estrazione del SuperEnalotto: nessun 6 né 5+1 al concorso di oggi

Nella nuova estrazione del SuperEnalotto, che si è tenuta oggi 6 febbraio 2024, non sono stati registrati né il 6 né il 5+1. Di conseguenza, il jackpot per il prossimo concorso è salito a 57,4 milioni di euro. I numeri vincenti dell’estrazione di oggi sono stati: 26 – 34 – 39 – 46 – 54 – 89. Il Numero Jolly è stato il 13, mentre il Numero Superstar è stato l’11. È interessante notare che sono stati centrati cinque ‘5’, che hanno fruttato quasi 40mila euro ciascuno.

Quanto costa una schedina del SuperEnalotto?

Per partecipare al concorso del SuperEnalotto, è possibile giocare una schedina minima, che prevede una colonna con una combinazione di 6 numeri. Il costo di questa schedina è di 1 euro. È inoltre possibile aggiungere l’opzione del numero Superstar, che costa 0,50 centesimi. Pertanto, una schedina con Superstar avrà un costo totale di 1,5 euro. Se si desidera giocare più colonne, è sufficiente moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per ottenere il costo complessivo della giocata.

È importante sottolineare che esiste anche la possibilità di giocare la giocata massima, che comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura. In questo caso, sono disponibili singole quote per 5 euro, che permettono a un numero elevato di giocatori di partecipare e di avere diritto a una quota dell’eventuale vincita.

I premi del SuperEnalotto

Al SuperEnalotto è possibile vincere con punteggi che vanno da 2 a 6, passando anche per il 5+. L’entità dei premi dipende anche dal jackpot complessivo. Ecco una panoramica dei premi orientativi:

Con 2 numeri indovinati si vincono circa 5 euro.

Con 3 numeri indovinati si vincono circa 25 euro.

Con 4 numeri indovinati si vincono circa 300 euro.

Con 5 numeri indovinati si vincono circa 32mila euro.

Con 5 numeri indovinati + 1 si vincono circa 620mila euro.

Come controllare la vincita al SuperEnalotto

Per verificare eventuali vincite al SuperEnalotto, è possibile utilizzare l’App dedicata. Inoltre, è disponibile online un archivio che permette di controllare le schedine giocate in passato e non ancora verificate. Questo archivio contiene i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni, offrendo un modo semplice e veloce per controllare se si è vinti.

In conclusione, la nuova estrazione del SuperEnalotto non ha visto nessun 6 né 5+1. Il jackpot per il prossimo concorso è salito a 57,4 milioni di euro. Ricordiamo che il costo di una schedina minima è di 1 euro, mentre l’opzione del numero Superstar costa 0,50 centesimi. I premi variano a seconda del punteggio ottenuto, e è possibile controllare le vincite utilizzando l’App del SuperEnalotto o consultando l’archivio online.

