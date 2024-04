Nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2024: Svelati i favoriti per la vittoria

Con l’avvicinarsi del tanto atteso lancio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, fissato per lunedì 8 aprile, l’entusiasmo e le aspettative sono alle stelle. I bookmaker Goldbet e Better hanno già stilato le loro previsioni, indicando i nomi dei concorrenti più papabili per la vittoria finale.

I favoriti: Edoardo Franco e Joe Bastianich in pole position

Tra i contendenti più quotati per primeggiare, spiccano Edoardo Franco, celebre vincitore della dodicesima edizione di Masterchef, e Joe Bastianich, noto ex giudice dello stesso programma culinario. I due sono considerati i principali favoriti dagli esperti, quotati a 4 per la vittoria. Ad inseguirli da vicino ci sono l’attore turco Aras Senol e il ballerino Samuel Peron, entrambi con quote di 8, pronti a dare battaglia per il podio virtuale.

Gli outsider: sfide aperte e sorprese in vista

Ad aumentare l’interesse verso la competizione, ci sono le quotazioni di altri concorrenti che promettono scintille sull’Isola. A quota 11 troviamo l’ex campionessa olimpica di scherma, Valentina Vezzali, affiancata da Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, e dal noto conduttore televisivo Edoardo Stoppa. Un gradino sotto, con quotazioni di 16, spiccano Luce Caponegro e il modello Artur Dainese, seguiti da Maitè Yenes e Greta Zuccarello, anch’esse considerate possibili sorprese con quote di 21. Chiudono la lista due altre concorrenti femminili, Matilde Brandi e Marina Suma, entrambe con quote di 36 volte la posta, pronte a stupire e a dare il loro meglio nella sfida sull’Isola dei Famosi 2024.