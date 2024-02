Nuova maglia per il serale di Amici 23 il 11 febbraio

Amici 23: Gaia ottiene il passaggio al serale nonostante l’assenza in studio

Nella registrazione del 7 febbraio, il talent show Amici ha regalato momenti emozionanti e sorprese inaspettate. Durante questa tappa cruciale del percorso degli allievi, condotto da Maria De Filippi, Gaia, ballerina del team di Raimondo Todaro, ha ottenuto il passaggio al serale. Nonostante non fosse presente in studio a causa di un dolore al ginocchio, Gaia è stata chiamata dalla casetta da Todaro stesso, che le ha assegnato la maglia del serale. Questo gesto conferma il talento e l’impegno della giovane ballerina. Gaia è la seconda allieva della Scuola ad accedere direttamente al serale, dopo Dustin.

Anticipazioni Amici 23 del 11 febbraio: prime posizioni nelle classifiche di canto e ballo

Nella puntata, i giudici Beppe Vessicchio, J-Ax e Daniel Ezralow hanno avuto un ruolo attivo nel valutare le performance degli allievi. Nella classifica di canto, in vetta si è posizionato Petit, seguito da Lil Jolie, Sarah e Martina. Per quanto riguarda la gara di ballo, giudicata da Ezralow, la prima posizione è stata conquistata da Marisol, seguita da Sofia e Lucia. Tra gli ospiti della puntata, Olly canterà il suo nuovo singolo “A squarciagola” in studio per gli allievi della Scuola.

Amici 23 serale: l’attesa cresce per il futuro degli allievi

Amici 23 continua a stupire con il suo talento e a tenere incollati gli spettatori allo schermo, rivelando nuove stelle nel mondo della musica e della danza. L’appuntamento con il serale si avvicina sempre di più, alimentando l’emozione e le aspettative per ciò che il futuro riserverà agli allievi e ai loro fan.

