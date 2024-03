Nuova Scena su Netflix: La Caccia al Nuovo Talento del Rap Italiano

La Competizione Musicale Con i Big del Rap Italiano

La competizione musicale Nuova Scena su Netflix è finalmente arrivata, presentata da Fremantle e con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain pronti a scoprire i talenti che plasmeranno la nuova scena rap italiana. Con un premio in palio di 100.000 euro, i tre giudici si preparano a sfidare i concorrenti in una guerra di rime e stili unici.

La Caccia al Talento nelle Città Rap Italiane

La serie è composta da otto emozionanti episodi, distribuiti strategicamente per far salire la tensione. A partire dal 19 febbraio, i primi quattro episodi sono disponibili, mostrando Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain mentre esplorano le città più rappresentative del rap italiano: Roma, Napoli e Milano. Accanto ai giudici, si uniranno icone del rap come Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza e altri, pronti a valutare il potenziale dei giovani aspiranti rapper e a offrire preziosi consigli per emergere in un ambiente così competitivo.