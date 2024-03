Nuova Scena: Vincitore della Prima Edizione di Rhythm + Flow Italia

La Competizione Rap che ha Scosso l’Italia

La prima edizione di Nuova Scena ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di rap in Italia. I giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain hanno avuto il compito di selezionare il talento più promettente della scena hip-hop nazionale, che avrebbe portato a casa un montepremi di 100.000 euro. Il verdetto tanto atteso è stato finalmente svelato nell’ottavo episodio, disponibile su Netflix, che ha incoronato il vincitore di Rhythm + Flow Italia.

La Sfida dei Finalisti

Dopo una lunga serie di prove e scremature, i 27 concorrenti iniziali hanno visto ridursi il numero fino ai tre finalisti: ElmatadorMc7, Jelecrois e Kid Lost. La competizione è diventata sempre più accesa man mano che i concorrenti si sono confrontati in rap battle 1 vs 1, mettendo in mostra il loro talento e la loro abilità nel freestyle. Solo il rapper più abile e convincente avrebbe potuto avanzare verso la vittoria finale.

La Notte della Finale

Nell’episodio conclusivo, i tre artisti rimasti in gara hanno dato il tutto per tutto con i loro inediti originali. Jelecrois ha emozionato con “Partenope”, Kid Lost ha stupito con “Criatura”, e ElmatadorMc7 ha colpito con “El Matador”. Dopo prestazioni mozzafiato e un brivido finale, è stato Kid Lost a ricevere il verdetto tanto atteso, aggiudicandosi il titolo di vincitore della prima edizione di Nuova Scena. Le congratulazioni sono scattate per lui, e il suo singolo “Criatura” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.