Nuova serie Sky: Will Sharpe sarà Amadeus Mozart

Will Sharpe interpreta Mozart in Amadeus: la nuova serie di Sky

Will Sharpe sarà il protagonista della nuova serie di Sky intitolata Amadeus, dove vestirà i panni del celebre compositore Wolfgang Amadeus Mozart. L’attore, noto per la sua partecipazione nella seconda stagione di The White Lotus, sarà il volto principale di questo progetto ideato da Joe Barton e prodotto da Two Cities Television in collaborazione con Sky Studios.

La carriera televisiva di Will Sharpe

Will Sharpe ha guadagnato popolarità soprattutto per le sue interpretazioni in serie televisive. Oltre al suo ruolo in The White Lotus, ha recitato in produzioni come Casualty, Sirens, Sherlock e Babylon. Al momento, sono in attesa di essere annunciati gli altri attori che faranno parte del cast di Amadeus.

Amadeus: un ritratto intimo di Mozart

Secondo il comunicato di Sky, Amadeus si basa sull’opera teatrale di Peter Shaffer e si svolge a Vienna nel XVIII secolo. La trama ruota attorno al giovane Mozart, all’età di venticinque anni, che, trovandosi senza lavoro, trova conforto in Costanze Weber, una giovane donna destinata a diventare sua moglie.

La serie promette di offrire uno sguardo fresco, intimo e irriverente sulla vita di Mozart, con momenti in cui sembrerà che il controllo sia nelle mani dei personaggi stessi. Si prevede che la produzione di Amadeus prenderà il via entro la fine del 2024, portando sullo schermo una nuova prospettiva sulla vita e sulle emozioni del celebre compositore.

