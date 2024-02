Nuova serie turca di Canale5: Endless Love, trama e cast

Endless Love: La Nuova Serie Turca in Arrivo su Canale5

Endless Love è la nuova serie turca che presto vedremo in onda su Canale5, pronta a conquistare il pubblico italiano. Conosciuta a livello globale per il suo straordinario successo e la serie di premi conquistati, ora si prepara a varcare i confini per raggiungere il pubblico italiano.

La Trama di Kara Sevda

Presentata con il titolo originale Kara Sevda, la serie racconta la toccante storia d’amore tra due studenti, Nihan e Kemal, che si incontrano per caso e iniziano una relazione intensa e profonda. Tuttavia, il destino metterà alla prova la loro relazione quando Nihan si troverà costretta a nascondere un segreto che coinvolge la sua famiglia.

Neslihan Atagül interpreta Nihan Sezin

Burak Özçivit è Kemal Soydere

Kerem Alışık nel ruolo di Ayhan Kandarli

Rüzgar Aksoy interpreta Tarık Soydere

Melissa Aslı Pamuk veste i panni di Asu Alacahan

Setenay è interpretata da un’altra protagonista

Successo Internazionale e Premi

Endless Love ha ottenuto un enorme successo a livello mondiale, essendo stata tradotta in oltre 50 lingue e trasmessa in più di 110 paesi. Con due stagioni andate in onda dal 2015 al 2017, la serie ha fatto la storia diventando la prima produzione turca a vincere il premio come Miglior Telenovela agli International Emmy Award nel 2017.

Nel 2021, la serie ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come Miglior Soap Opera Internazionale agli Soap Awards France. Inoltre, i protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül hanno ricevuto nomination come Miglior Attore e Miglior Attrice Internazionali, confermando il talento e il successo della serie.

Endless Love è attesa per marzo su Canale5, pronta a emozionare il pubblico italiano e a confermare il suo status di fenomeno televisivo internazionale.

