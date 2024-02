Nuova Stagione di Mina Settembre e Il Commissario Ricciardi a Napoli: Maurizio De Giovanni entusiasta

Le Riprese delle Serie TV a Napoli

Le riprese di due fiction Rai molto amate dal pubblico sono appena iniziate: primi ciak per Mina Settembre 3 e Il Commissario Ricciardi 3. Entrambe le produzioni televisive sono girate a Napoli.

Entusiasmo da parte di Maurizio De Giovanni

A darne annuncio è Maurizio De Giovanni, lo scrittore dei libri da cui sono tratte le due serie. Nella sua comunicazione su Instagram, De Giovanni si è mostrato entusiasta: “Oggi, con una curiosa divertente coincidenza, iniziano in città le riprese delle terze serie di Mina Settembre e de Il commissario Ricciardi. È strano e bellissimo vedere le proprie fantasie diventare concrete e reali; un grande onore e una straordinaria gratificazione per un autore.”

Lavori in Corso e Progetti Futuri

Nell’annunciare l’avvio della produzione di Mina Settembre 3 e Il Commissario Ricciardi 3, De Giovanni ha anche rivelato di essere al lavoro sul prossimo romanzo dei Bastardi di Pizzofalcone. Questo dà ulteriore spessore alle produzioni televisive e all’immaginario creato dall’autore, coinvolgendo il pubblico in attese e anticipazioni sulle trame future.

Passato e Futuro delle Serie TV

La seconda stagione de Il Commissario Ricciardi è stata trasmessa su Rai1 dal 6 al 21 marzo 2023. Molto probabilmente il terzo ciclo di episodi vedrà la luce all’inizio del 2025. Per quanto riguarda Mina Settembre, la seconda stagione è andata in onda dal 2 ottobre al 6 novembre 2022. L’attesa per il terzo capitolo è quindi alta, con la speranza che gli appassionati possano presto godere di nuove avventure e sviluppi narrativi.