Nuove aliquote Irpef 2024: istruzioni e novità fiscali

Nuove istruzioni per l’IRPEF 2024: riduzione delle aliquote e aumento delle detrazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con le istruzioni operative per la prima parte della riforma fiscale che entrerà in vigore nel 2024. La novità principale riguarda la riduzione delle aliquote dell’IRPEF da 4 a 3. Le nuove aliquote saranno le seguenti:

23% per i redditi fino a 28.000 euro

35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

43% per i redditi superiori a 50.000 euro

Inoltre, è stata aumentata la detrazione per i titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati. Questa detrazione passa da 1.880 euro a 1.955 euro per coloro che hanno un reddito complessivo inferiore a 15.000 euro. In pratica, per il 2024, la no-tax area (l’area di reddito esente da tasse) sarà di 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

Le amministrazioni locali, come Comuni, Regioni e Province autonome, hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare le addizionali regionali e comunali alle nuove aliquote e scaglioni dell’IRPEF.

Riduzione delle detrazioni per redditi superiori a 50.000 euro

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’importo della detrazione fiscale per gli oneri deducibili al 19% sarà ridotto di 260 euro. Questa riduzione si applica anche alle donazioni a partiti politici e ai premi assicurativi per eventi calamitosi, ma non alle spese sanitarie.

Addio all’ACE: agevolazione per la capitalizzazione delle imprese

Il decreto legislativo sulla prima parte della riforma dell’IRPEF ha anche abrogato l’agevolazione ACE a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023. L’ACE era un incentivo volto a promuovere la crescita economica delle imprese, equilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. Tuttavia, la circolare precisa che le deduzioni ACE non utilizzate fino ad ora potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi future.

Queste sono le principali novità riguardanti le istruzioni per l’IRPEF 2024. La riforma fiscale mira a semplificare il sistema fiscale e a ridurre la pressione fiscale per i contribuenti.

