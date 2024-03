Nuove frontiere di sviluppo attraverso la collaborazione

Il Piano Mattei si pone come fulcro di innovazione, ricerca e sostenibilità, abbracciando settori vitali come l’agricoltura, l’utilizzo responsabile delle risorse naturali e l’energia rinnovabile. Attraverso il protocollo d’intesa firmato con grande impegno da Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, e Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, si delinea un ambizioso cammino per sostenere il Mur nell’implementazione di questo piano visionario.

Promuovere lo sviluppo sostenibile tramite collaborazioni internazionali

Il fine primario di questa collaborazione è la creazione di partnership solide con i Paesi africani, mirando a uno sviluppo condiviso, sostenibile e duraturo. Un obiettivo che ricerca non solo il progresso economico, ma anche il benessere sociale e ambientale, rappresentando un importante passo verso un futuro più equo e solidale.

La valorizzazione degli scambi interculturali come cardine della Fondazione Med-Or

La Fondazione Med-Or si distingue da lungo tempo per il suo impegno nel favorire gli scambi e gli accordi tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo allargato. Recentemente inclusa nella Cabina di regia istituita a Palazzo Chigi per delineare il Piano Mattei, la Fondazione porta così il proprio contributo alla visione di un futuro migliore e condiviso.

Rafforzare la formazione e la ricerca per dare vita al Piano Mattei

Il protocollo d’intesa tra Mur e Med-Or è concepito per avviare sinergie e collaborazioni nei settori cruciali della formazione superiore e della ricerca, puntando a concretizzare gli auspici del Piano Mattei. Tra i primi Paesi coinvolti in questa partnership si annoverano il Marocco, la Tunisia e l’Algeria, nazioni che possono giovarsi di azioni concrete per uno sviluppo più inclusivo ed equilibrato.

Esplorando nuovi orizzonti di collaborazione internazionale per il progresso comune

Il cammino tracciato da questo protocollo d’intesa rappresenta un’opportunità unica per esplorare nuovi orizzonti di collaborazione internazionale, basata su valori di condivisione, sostenibilità e crescita umana. Un passo fondamentale verso un mondo in cui la diversità è vista come un’opportunità di arricchimento reciproco, e la solidarietà come il motore principale per un vero progresso globale.