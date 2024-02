Nuove misure antismog in vigore in Lombardia: restrizioni in 9 province - avvisatore.it

Misure antismog di primo livello in Lombardia: Cosa cambia

Sono entrate in vigore oggi le misure antismog di primo livello in nove province della Lombardia. Queste restrizioni riguardano i Comuni con più di 30 mila abitanti e comportano divieti e limitazioni per ridurre l’inquinamento atmosferico. In particolare, dalle 7:30 alle 19:30 è vietata la circolazione alle auto benzina fino a euro 1 e diesel fino a euro 4 tutti i giorni della settimana, non solo dal lunedì al venerdì.

Divieto di circolazione per auto specifiche

Orari di limitazione della circolazione

Limitazioni e divieti: cosa prevedono le nuove regole

Le misure antismog di primo livlo impongono restrizioni anche per quanto riguarda il riscaldamento domestico e le attività agricole. In ambito domestico, è stabilito che la temperatura massima all’interno delle abitazioni non superi i 19 gradi. È inoltre vietato accendere fuochi all’aperto e utilizzare stufe a legna fino a tre stelle. Per quanto riguarda l’agricoltura, è vietato spandere liquami, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti, salvo iniezione e interramento immediato.

Limitazioni al riscaldamento domestico

Divieti per le attività agricole

Possibili misure antismog di secondo livello

Se non si registrerà una diminuzione significativa della concentrazione degli inquinanti per almeno sei giorni consecutivi, scatteranno le misure antismog di secondo livello. Queste misure comporterebbero ulteriori restrizioni e divieti al fine di proteggere la qualità dell’aria e la salute dei cittadini. È quindi fondamentale rispettare le disposizioni in vigore e contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

