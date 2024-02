Nuove misure: dal calcio alle multe per i no vax - Milleproroghe - avvisatore.it

Esenzione dei redditi dominicali e agrari dall’Irpef: Braccio di ferro nella maggioranza

Nel decreto Milleproroghe, in discussione in questi giorni, si sta svolgendo un braccio di ferro all’interno della maggioranza riguardo all’esenzione dei redditi dominicali e agrari dal computo dell’Irpef. Sebbene sia probabile che venga introdotta una misura in questo senso, restano ancora da definire i dettagli, in particolare la soglia al di sotto della quale si prevede la proroga per proteggere i piccoli proprietari.

Caccia alle coperture per l’esenzione

La questione ora è trovare le coperture necessarie, che si aggirerebbero intorno ai 250 milioni di euro per esentare tutti. La Lega, che si è fatta carico di questa battaglia, sta facendo pressione. Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e primo firmatario di un emendamento, ha dichiarato: “La nostra richiesta è l’esenzione per tutti e per tutto il 2024, aspettiamo di vedere cosa proporrà il governo e valuteremo”.

Attesa per le proposte di modifica

La partita si giocherà nei prossimi giorni durante le votazioni nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera, dove si attendono le proposte di modifica da parte dei relatori e del governo. Tra queste, si prevede anche una possibile riapertura dei termini della rottamazione quater, come ha lasciato intendere il viceministro dell’Economia Maurizio Leo. Nel frattempo, i tempi dell’esame potrebbero allungarsi. Le riunioni finora tra l’esecutivo, la maggioranza e i gruppi di opposizione hanno servito a esaminare gli emendamenti presentati dai gruppi. Tuttavia, molti di essi sono stati accantonati e il loro destino all’interno del provvedimento non è ancora certo.

Altre proposte in discussione

Oltre all’esenzione fiscale, ci sono altre proposte in discussione nel decreto Milleproroghe. È quasi certo che verrà approvata la proroga della sospensione delle multe per coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale anti Covid tra gennaio e giugno 2022. Inoltre, è probabile che venga approvata una proposta che permette ai dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale di rimanere in servizio fino a 72 anni, svolgendo un ruolo di formazione e tutoraggio per il personale più giovane.

In conclusione, il decreto Milleproroghe è al centro di un dibattito intenso all’interno della maggioranza. Mentre l’esenzione dei redditi dominicali e agrari dall’Irpef sembra essere una misura probabile, restano ancora da definire i dettagli. Nel frattempo, si discute anche di altre proposte, come la proroga delle multe per l’obbligo vaccinale e la possibilità per i dirigenti medici di rimanere in servizio fino a 72 anni. Le prossime votazioni e le proposte di modifica determineranno il destino di queste misure nel decreto.

