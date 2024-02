Nuove regole anti-inquinamento in Lombardia dal 20 febbraio

Misure temporanee anti-inquinamento in Lombardia: cosa prevedono?

Le misure temporanee di primo livello sono state attuate in risposta ai livelli di PM10 registrati recentemente e alle previsioni meteorologiche nelle 9 province lombarde coinvolte. Queste regole includono divieti sulle combustioni e sui fuochi all’aperto in tutti i comuni delle province interessate.

Divieto di combustioni e fuochi all’aperto.

Limitazioni al traffico per veicoli Euro 0, 1, 2, 3 e 4 a gasolio.

Secondo le disposizioni, nei comuni con più di 30.000 abitanti di queste province, è prevista la limitazione della circolazione tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 per i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione, così come per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio.

Le misure temporanee sono essenziali per contrastare l’inquinamento atmosferico e proteggere la salute pubblica, afferma Mario Rossi, esperto ambientale.

Limitazioni ampliate anche nel weekend

Le limitazioni temporanee si estendono anche ai fine settimana, coinvolgendo una gamma più ampia di veicoli inquinanti. Queste restrizioni includono i veicoli Euro 4 diesel commerciali con Fap, così come gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano. Anche i veicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a queste limitazioni fino alla loro revoca.

Limitazioni applicate anche il sabato e la domenica.

Coinvolgimento di veicoli Euro 4 diesel commerciali e altri veicoli inquinanti.

È fondamentale adottare misure drastiche per ridurre l’inquinamento atmosferico e preservare la qualità dell’aria, sottolinea Laura Bianchi, esperta di sostenibilità.

Restrizioni sul riscaldamento e sull’agricoltura

Le disposizioni riguardano anche il riscaldamento e l’agricoltura nelle province coinvolte. È vietato mantenere temperature superiori a 19 gradi nelle abitazioni e nei locali commerciali, così come utilizzare generatori a legna con emissioni fino a 3 stelle. Per quanto riguarda l’agricoltura, sono vietate varie attività come lo spandimento di effluenti di allevamento e di fertilizzanti, salvo in casi specifici come l’iniezione e l’interramento immediato.

Limitazioni sul riscaldamento domestico.

Divieti riguardanti l’agricoltura e lo spandimento di effluenti.

Queste misure sono cruciali per proteggere l’ambiente e la salute pubblica, e richiedono la collaborazione di tutti i cittadini e settori coinvolti, conclude Giulia Verdi, esperta di politiche ambientali.

