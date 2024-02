Nuovi raid Usa colpiscono missili Houthi nello Yemen

Nuovi raid delle forze Usa contro gli Houthi nello Yemen

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno confermato di aver effettuato nuovi raid nel quadro delle operazioni contro gli Houthi nello Yemen. Secondo una nota diffusa di recente, le forze Usa hanno preso parte a un’azione di autodifesa contro un missile da crociera degli Houthi che rappresentava una minaccia per un attacco terrestre. Inoltre, sono stati colpiti quattro missili da crociera antinave che erano pronti per essere lanciati contro navi nel Mar Rosso.

Le forze Usa hanno individuato i missili in aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi della Marina Usa e i mercantili nella regione. L’obiettivo di queste operazioni è quello di proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure.

