Nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università Link di Roma

L’Università degli Studi Link di Roma ha lanciato il suo nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. L’ateneo ha ottenuto l’accreditamento per l’anno accademico 2023-2024 e ha accolto i primi 60 studenti, selezionati attraverso prove selettive. Il rettore Carlo Alberto Giusti ha sottolineato l’eccellenza della formazione offerta dai professori dell’università, che potranno contare su nuove aule e laboratori dedicati. Il Dipartimento di Medicina sarà coordinato dal professore emerito di Farmacologia Francesco Rossi, già rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Un percorso di studi in collaborazione con istituti sanitari

Parte del percorso di studi dei futuri medici sarà svolto presso importanti istituti sanitari convenzionati con l’Università degli Studi Link. Il direttore generale Roberto Russo ha sottolineato l’importanza del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, sia per la necessità di garantire una copertura adeguata di medici sul territorio nei prossimi anni, sia per le ottime prospettive professionali che si aprono ai neolaureati. L’ammissione ai corsi ha tenuto conto delle capacità di comprensione e analisi di testi scritti, del ragionamento logico-matematico e delle conoscenze di cultura generale, con particolare attenzione alla storia, alla geografia, alla società e alle discipline di matematica, chimica, fisica e biologia.

Rispondere alla carenza di personale medico e offrire una formazione completa

La possibile carenza di personale medico nei prossimi anni e l’opportunità di offrire una formazione completa nel campo sanitario sono state le motivazioni che hanno spinto l’Università degli Studi Link a lanciare il corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Il presidente Pietro Luigi Polidori ha espresso grande orgoglio per l’avvio di questo corso e ha sottolineato l’importanza di anticipare le esigenze del mondo esterno, innovando e cercando nuovi corsi di laurea per offrire opportunità lavorative di qualità ai giovani studenti. L’obiettivo è coinvolgere i migliori docenti per produrre nuova ricerca da portare in aula e formare professionisti preparati per il futuro.

In conclusione, l’Università degli Studi Link di Roma ha dato il via al suo nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia, offrendo ai primi 60 studenti selezionati una formazione di eccellenza. Grazie alla collaborazione con importanti istituti sanitari, i futuri medici avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e teoriche. Questo corso di laurea risponde alla necessità di garantire una copertura adeguata di medici sul territorio e offre ottime prospettive professionali. L’Università degli Studi Link si impegna a innovare e a cercare nuovi corsi di laurea per offrire opportunità lavorative di qualità ai giovani studenti, coinvolgendo i migliori docenti e promuovendo la ricerca scientifica.

