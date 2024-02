Nuovo giudice nel team di Alessandro Borghese: Marisa Laurito, celebre chef, si unisce al programma

Marisa Laurito si unisce al team di Celebrity Chef come giudice

Il famoso chef Alessandro Borghese sta tornando su Tv8 con una nuova stagione di Celebrity Chef e questa volta ha una sorpresa per i fan dello show. Accanto a lui, non mancheranno i giudici chef Alessandro Borghese e Riccardo Monco, ma si unirà anche una nuova giurata: Marisa Laurito. L’attrice, conduttrice e showgirl napoletana porterà la sua esperienza nel mondo dello spettacolo e la sua passione per la cucina nel ruolo di giudice di gara.

Marisa Laurito: una scelta audace per Celebrity Chef

La scelta di Marisa Laurito come giudice in un reality culinario rappresenta un passo audace verso una maggiore diversità e autenticità nel mondo dell’intrattenimento culinario. Con la sua versatilità artistica e la sua personalità magnetica ed energica, Laurito porterà una ventata di freschezza nel mondo dei game show culinari. La sua presenza come giurata offrirà una prospettiva diversa rispetto a quella degli chef, mettendo in luce altre caratteristiche dei concorrenti e delle loro creazioni culinarie.

Celebrity Chef: la nuova stagione in arrivo

La nuova stagione di Celebrity Chef è ufficialmente iniziata con le riprese presso il rinomato ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”. Questo elegante scenario sarà il luogo perfetto per le sfide culinarie che coinvolgeranno affascinanti coppie di celebrità. Alessandro Borghese, uno dei volti più amati di TV8, guiderà gli spettatori in un viaggio gastronomico straordinario. Le nuove puntate, ricche di sorprese e coinvolgenti dinamiche culinarie, andranno in onda a partire dal mese di marzo in prima visione assoluta. Gli appassionati dello show potranno godere di questa esperienza culinaria unica dal lunedì al venerdì alle 19.10 su TV8.

