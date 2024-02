Nuovo hub logistico Sonepar Italia a Padova: investimento da 50 milioni

Sonepar Italia Inaugura un Nuovo Polo Logistico a Padova

Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico, ha aperto un nuovo centro logistico a Padova, con l’obiettivo di servire più di 4000 clienti al giorno nel Nord e Centro Italia. L’investimento di oltre 50 milioni di euro ha permesso la realizzazione di un polo logistico all’avanguardia, tra i più grandi d’Europa nel settore, con una superficie di 90.000 mq e 124 robot per lo stoccaggio e la gestione degli ordini.

“Il nuovo hub di Padova risponde a una strategia aziendale precisa che vede nell’ottimizzazione della logistica una leva per consolidare il primato nazionale di Sonepar Italia nel settore e per ridurre al contempo l’impronta ambientale delle attività di distribuzione”, ha commentato Sergio Novello, Presidente e AD di Sonepar Italia. Questo investimento mira a rendere i servizi più efficienti, contribuendo all’innovazione e alla crescita dell’intera filiera.

Innovazione e Crescita: La Visione di Sonepar Italia

Per Sonepar Italia, la combinazione di una logistica all’avanguardia e di una piattaforma di e-commerce rappresenta la chiave per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Nel 2023, il 22% del valore generato dall’azienda è stato tramite il web, percentuale destinata a salire al 30% entro il 2026. Il nuovo centro logistico di Padova, dotato di tecnologie all’avanguardia, gestisce oltre 55.000 articoli e si sviluppa su una superficie di 90.000 mq, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e all’incremento dell’efficienza.

Efficienza e Sostenibilità: Le Caratteristiche del Nuovo Polo Logistico

Il centro logistico di Sonepar Italia a Padova dispone di una torre di 22 metri per lo stoccaggio delle bobine e di un sistema automatizzato per il taglio dei cavi. Con 124 robot che gestiscono la minuteria e una rete di navette automatizzate, l’azienda è in grado di soddisfare gli ordini entro le 24 ore, garantendo consegne tempestive e riducendo le distanze per gli addetti. Grazie a processi altamente automatizzati, l’azienda ha mantenuto il numero di dipendenti costante, migliorando la qualità del lavoro e riducendo l’impatto ambientale.

Questo nuovo polo logistico rappresenta un passo significativo per Sonepar Italia nel consolidare la propria posizione di leadership nel settore e nel rispondere alle sfide del mercato, combinando efficienza operativa e sostenibilità ambientale.

About The Author