Nuovo hub Padova unisce innovazione e sostenibilità

Nuovo Hub Logistico di Sonepar a Padova: Innovazione e Sostenibilità

Sergio Novello, presidente e amministratore delegato di Sonepar Italia, ha presentato il nuovo hub logistico dell’azienda a Padova come una necessità per evolvere il modello distributivo e adottare tecnologie moderne. L’obiettivo principale era garantire un ambiente di lavoro migliore per i dipendenti e la sostenibilità richiesta dagli azionisti, in particolare i più giovani. Con una superficie di 90.000 mq e un investimento di circa 50 milioni di euro, il nuovo polo logistico impiega 220 addetti e si propone di servire oltre 4.000 clienti al giorno nel Centro-Nord Italia, operanti nei settori dell’edilizia, delle energie rinnovabili e dell’automazione.

Il presidente Novello ha sottolineato che il processo di realizzazione del centro logistico è iniziato anni fa con il supporto di consulenti esterni e del gruppo Sonepar a livello internazionale. Ha evidenziato l’importanza del contributo di diverse persone e funzioni nell’azienda per raggiungere obiettivi inizialmente considerati difficilmente realizzabili.

“Avevamo bisogno di aumentare la capacità di fuoco. Questa innovazione che abbiamo portato ci permette di rendere sistemiche tutte le attività volte a garantire una maggiore soddisfazione da parte del cliente. Conseguentemente, in una logica di sviluppo, siamo riusciti a coniugare l’automazione con l’occupazione. Siamo sempre alla ricerca di validi collaboratori”, ha dichiarato Novello, evidenziando come l’azienda abbia mantenuto l’occupazione nonostante l’implementazione significativa dell’automazione attraverso l’innovazione tecnologica.

Espansione Futura e Tecnologia Applicata

Il prossimo passo per Sonepar Italia sarà l’apertura di un ulteriore hub logistico a Pomezia, nel Centro Italia, per coprire in modo più efficiente l’intero territorio nazionale. Novello ha sottolineato l’importanza di estendere le stesse tecnologie e standard di servizio presenti a Padova anche nel Centro-Sud Italia, per garantire un’assistenza di qualità in tutta la penisola. L’azienda è già al lavoro per l’apertura di questo nuovo centro distributivo e prevede di inaugurarlo entro l’anno.

Il presidente Novello ha concluso sottolineando l’importanza di utilizzare la tecnologia in modo appropriato e di sfruttarne appieno il potenziale: “È chiaro che la tecnologia va cavalcata nelle modalità giuste. Sta a noi usarla bene ed è chiaro che grazie ad essa si possono fare cose che fino a qualche anno fa pensavamo fossero impossibili”. Questa visione orientata all’innovazione e all’efficienza conferma l’impegno di Sonepar Italia nel rimanere all’avanguardia nel settore della distribuzione e nell’applicare la tecnologia per migliorare l’esperienza dei clienti e garantire la crescita sostenibile dell’azienda.

About The Author