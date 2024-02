Nuovo Programma TV "Un'Altra Me" Debutta su La5 con Carla Gozzi - Occhioche.it

Il mondo della televisione si prepara ad accogliere un nuovo programma televisivo su La5: “Un’Altra Me”, condotto dalla nota opinionista di moda Carla Gozzi. Questo factual, diviso in sei appuntamenti, avrà come focus principale la trasformazione di donne che desiderano o necessitano di rinnovare il proprio guardaroba senza spendere cifre esorbitanti.

Donne in Trasformazione: Racconti di Cambiamenti Radicali

La trasmissione “Un’Altra Me” si concentrerà su storie di vita profondamente diverse, che spaziano dalla transizione di genere al cambiamento professionale, dalla genitorialità a nuovi stili di vita. Carla Gozzi si immergerà nelle vite di queste protagoniste, ascoltando le loro storie quotidiane e guidandole con empatia verso una trasformazione che va molto oltre l’abbigliamento. Per ognuna di loro, il nuovo capitolo della loro vita sarà caratterizzato da un’esperienza significativa e motivante.

Dal Camper alla Passerella: Il Viaggio di Sharon con Carla Gozzi

Nel primo episodio di “Un’Altra Me”, Carla Gozzi incontra Sharon, una fotografa professionista che ha deciso di vivere in un camper. Con lo spazio limitato a disposizione, sarà necessario ottimizzare il guardaroba di Sharon, vendendo i capi usati per dare loro una seconda possibilità e ridurre gli sprechi e l’inquinamento. Questo primo incontro promette emozioni e trasformazioni profonde, guidate dall’esperienza e dallo stile unico di Carla Gozzi.

Carla Gozzi: Stile e Successo nel Mondo della Moda

Carla Gozzi, riconosciuta opinionista di moda, ha debuttato in televisione nel lontano 2009 con il programma “Ma Come Ti Vesti?!”. Dopo anni di esperienza nel settore del luxury brand management e varie collaborazioni con stilisti di fama internazionale, oggi è una rinomata style coach. Nel 2010 ha fondato la “Carla’s Academy”, un punto di riferimento per corsi di formazione nel campo della moda, beauty e comunicazione, offrendo anche consulenze d’immagine personalizzate e di alto livello.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti e delle storie che verranno raccontate in “Un’Altra Me”, un programma prodotto da YAM112003 per RTI, con la talentuosa Roberta Braghi nel ruolo di produttore esecutivo. La trasmissione si preannuncia emozionante e carica di significato, pronta a guidare il pubblico attraverso storie di trasformazione e rinnovamento, con Carla Gozzi a fare da guida in un viaggio unico nel mondo della moda e dell’empowerment personale.