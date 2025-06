Nuovo report sull’istruzione: Religione e danza tra le materie meno apprezzate da genitori e studenti

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2025 by Emiliano Belmonte

Il GoStudent Future of Education Report 2025, in collaborazione con Le Tue Lezioni, rivela che il 29% degli studenti e il 23% dei genitori ritengono che l’insegnamento della religione non sia adatto al futuro Insegnanti e genitori indicano la gestione dello stress come la competenza più importante da sviluppare Gli studenti, invece, desiderano approfondire le lingue straniere

Le Tue Lezioni , piattaforma italiana di lezioni private by GoStudent, rivela che religione e danza sono le materie ritenute meno rilevanti per il futuro dell’istruzione, secondo quanto emerge da un nuovo report pubblicato questa settimana.

Il GoStudent Future of Education Report 2025, realizzato in collaborazione con Le Tue Lezioni, raccoglie le opinioni di 1000 genitori/tutor italiani e 1000 studenti, offrendo una panoramica sul sistema educativo e sul processo di valutazione in Italia.

Il report evidenzia inoltre che, per genitori e insegnanti, la gestione dello stress è in cima alla lista delle competenze che gli studenti dovranno sviluppare in futuro. Gli studenti, invece, chiedono un supporto maggiore nello studio delle lingue straniere e nel loro utilizzo negli anni a venire.

Oltre al calo di interesse per alcune materie tradizionali, genitori e insegnanti concordano su quale nuova materia dovrebbe essere introdotta con urgenza: la cybersecurity. L’Italia si posiziona tra i Paesi leader in questo ambito, dimostrando un’elevata consapevolezza tecnologica a livello europeo. Circa la metà dei genitori italiani (46%) ritiene che la cybersecurity debba essere inserita nel programma scolastico, mentre il 28% pensa che anche intelligenza artificiale e machine learning dovrebbero essere insegnati a scuola.

Le materie più richieste da genitori e studenti:

Studenti

Lingue straniere 36%

Gestione dello stress 35%

Budget e risparmio 31%

Educazione finanziaria 30%

Salute e fitness 29%

Alimentazione e nutrizione 21%

Genitori

Gestione dello stress 38%

Lingue straniere 35%

Educazione finanziaria 34%

Budget e risparmio 34%

Salute e fitness 29%

Alimentazione e nutrizione 23%

Albert Clemente, CEO di Le Tue Lezioni, commenta:

“I risultati di questo report offrono un messaggio chiaro: il programma scolastico deve cambiare, e in fretta, se vuole restare al passo con il mondo moderno. Intelligenza artificiale, cybersecurity e machine learning occupano giustamente i primi posti tra le nuove materie emergenti, e ignorarle potrebbe significare lasciare indietro le nuove generazioni, privandole delle competenze fondamentali per il loro futuro.

“Oltre alle nuove materie e tecnologie, lo stress è un’area critica in cui studenti e genitori sentono il bisogno di maggiore supporto. Sempre più studenti vivono gli esami come un’esperienza fortemente stressante, sia per la pressione sia per la scarsa preparazione. Aiutarli ad affrontarlo dovrebbe diventare una priorità per il sistema educativo negli anni a venire.”