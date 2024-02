Nuovo trittico di Natura Bissé: Trattamenti antietà Luxury Lab Cosmetic

Luxury Lab Cosmetics presenta il nuovo rituale di bellezza con la collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé

Luxury Lab Cosmetics, azienda italiana leader nella distribuzione di brand di cosmetica premium, ha presentato un innovativo rituale di bellezza con tre nuove novità della collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé. Questo nuovo trattamento antietà offre un’esperienza di lusso sensoriale, rivoluzionando il concetto di bellezza.

Luxury Lab Cosmetics: un punto di riferimento nell’industria cosmetica

Luxury Lab Cosmetics, fondata nel 2010, è molto più di un semplice distributore. Guidata dalla Ceo Adele Schipani, l’azienda si è affermata come un punto di riferimento nell’industria cosmetica italiana. Luxury Lab offre servizi di analisi di mercato, brand strategy, marketing, formazione del personale e customer service, garantendo il successo dei brand che si affidano alla sua esperienza. Prestigiose aziende internazionali come Roc, Ahava, Galénic, Haan, Lazartigue, Natura Bissé, Cellcosmet, Sarah Chapman e Manucurist hanno scelto Luxury Lab Cosmetics per entrare nel mercato italiano attraverso la profumeria e il canale farmacia.

Secondo Adele Schipani, Ceo di Luxury Lab Cosmetics, l’azienda è nata dalla sua profonda passione per la bellezza e si è evoluta nel corso degli anni diventando una comunità dedicata all’elevazione della bellezza come forma d’arte collettiva. I valori di Luxury Lab Cosmetics, come l’amore per la bellezza, l’autenticità, la creatività, la lealtà e il rispetto, sono alla base di ogni prodotto e di ogni relazione costruita con i clienti.

I nuovi antietà ‘The Firming Maestros’ di Natura Bissé

Durante la presentazione dei tre nuovi antietà ‘The Firming Maestros’, Adele Schipani ha sottolineato la straordinaria collaborazione di 14 anni tra Luxury Lab Cosmetics e Natura Bissé. Fondata nel 1979, Natura Bissé è un marchio che si basa sugli studi sulle neuroscienze per creare formulazioni innovative di derivazione biotecnologica, botanica e biologica, trasformando la cosmetica in un’esperienza di benessere. Attraverso la ricerca sull’invecchiamento cutaneo, Natura Bissé ha sviluppato formule in grado di rafforzare l’architettura della pelle e ridurre i segni visibili del tempo che passa.

La collezione ‘The Firming Maestros’ è composta da tre prodotti: il siero notte, la crema per pelli secche e la maschera ‘istant lift’. Il siero notte, chiamato Essential Shock Intense Retinol Night Renewal, rinnova la superficie del derma per ringiovanire, rassodare e ricostruire la barriera cutanea. La sua formulazione a base di retinolo amplificato, retinolo incapsulato e bakuchiol, garantisce un’azione antietà massima con una tollerabilità ottimale sulla pelle. Inoltre, l’acido glicolico rende la texture della pelle più morbida e stimola la penetrazione degli attivi, riducendo i pori, le macchie e le linee d’espressione.

La crema antietà per pelli secche, chiamata Essential Shock Intense Elastic Cream, offre un’intensa azione nutriente notturna, migliorando l’elasticità e la compattezza della pelle. Grazie all’estratto di olio di rosa mosqueta e agli aminoacidi di collagene ed elastina, questa crema dona comfort e riduce la secchezza cutanea. Inoltre, i glucosaminoglicani e un fattore idratante naturale ripristinano la protezione naturale della pelle, migliorando l’elasticità e la compattezza.

Infine, la maschera ridensificante, chiamata Essential Shock Intense Instant-Lift Mask, offre un’applicazione facile e confortevole grazie alle fibre di bamboo eco-friendly. Questa maschera aiuta a riempire visibilmente le rughe, donando un effetto liftante immediato. Con il collagene a due pesi molecolari e l’acido ialuronico a cinque pesi molecolari, questa maschera combatte la perdita di tono e riduce l’aspetto delle rughe. Inoltre, la niacinamide rinforza la barriera protettiva della pelle, rivelando una texture luminosa e compatta.

Il rituale di bellezza con la collezione Essential Shock Intense Line di Natura Bissé offre un’esperienza di lusso sensoriale e un trattamento antietà completo. Grazie alla collaborazione tra Luxury Lab Cosmetics e Natura Bissé, è possibile godere dei benefici di questi prodotti innovativi per una pelle più giovane e luminosa.

