Occupazione in Lombardia rimane stabile, secondo l’associazione Guidesi

L’occupazione in Lombardia rimane stabile nonostante le previsioni negative sull’economia

L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ha smentito le previsioni economiche del 2024 per la Lombardia, che indicano una decelerazione. Secondo Guidesi, “in Lombardia l’occupazione è stabile. Si tratta di un grande risultato, che smentisce ancora una volta le previsioni negative sull’economia”.

L’assessore ha anche sottolineato che la Lombardia continuerà a crescere e lo farà ancora meglio e più velocemente se la Banca Centrale Europea (BCE) annuncerà al più presto la discesa dei tassi d’interesse. Secondo Guidesi, la riduzione dei tassi d’interesse favorirebbe la crescita economica della regione.

La Lombardia sfida le previsioni negative

Guidesi ha ribadito che la Lombardia è abituata a smentire le previsioni negative e che continuerà a farlo anche quest’anno. Nonostante le incertezze economiche, la regione si impegna a mantenere una crescita costante e a creare nuove opportunità di lavoro.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione e nell’innovazione per sostenere lo sviluppo economico della Lombardia. Ha anche evidenziato l’importanza di una politica economica che favorisca la competitività delle imprese e crei un ambiente favorevole agli investimenti.

La discesa dei tassi d’interesse come stimolo alla crescita

Secondo Guidesi, la discesa dei tassi d’interesse da parte della BCE potrebbe essere un importante stimolo per la crescita economica della Lombardia. Una riduzione dei tassi d’interesse renderebbe più accessibili i prestiti per le imprese e stimolerebbe gli investimenti.

L’assessore ha sottolineato l’importanza di una politica monetaria accomodante per sostenere la ripresa economica. Ha anche evidenziato la necessità di un coordinamento tra le politiche monetarie e fiscali per favorire la crescita e creare un ambiente favorevole agli investimenti.

In conclusione, nonostante le previsioni negative sull’economia, l’occupazione in Lombardia rimane stabile. L’assessore Guido Guidesi ha smentito le previsioni economiche per la regione e ha espresso fiducia nella crescita economica della Lombardia. Ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione e nell’innovazione, nonché di una politica economica che favorisca la competitività delle imprese. Inoltre, ha evidenziato la necessità di una politica monetaria accomodante e di un coordinamento tra le politiche monetarie e fiscali per stimolare la crescita e creare un ambiente favorevole agli investimenti.

