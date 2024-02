Ocean Viking attracca a Brindisi con 261 migranti a bordo

Sbarco di 261 migranti a Brindisi: arriva l’Ocean Viking

L’Ocean Viking, la nave di soccorso gestita dalle organizzazioni non governative (ONG) SOS Mediterranée e Medici Senza Frontiere (MSF), è approdata al porto di Brindisi per lo sbarco di 261 persone. Tra di loro ci sono 68 minori non accompagnati, che sono stati salvati in diverse operazioni al largo della Libia nei giorni scorsi.

Controlli sanitari e procedure di identificazione

Prima di poter sbarcare, i migranti saranno sottoposti a un controllo sanitario preliminare per garantire la loro salute e il benessere di tutti. Successivamente, seguiranno le procedure di identificazione per stabilire le loro generalità e la loro provenienza.

Coordinamento delle operazioni di accoglienza

Le operazioni di accoglienza dei migranti saranno coordinate dalla Prefettura, con il supporto delle organizzazioni di soccorso, tra cui il 118, la Croce Rossa e la Protezione Civile. Inizialmente, la nave era diretta a Ortona, ma a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la destinazione è stata cambiata e si è optato per il porto di Brindisi.

La nave Ocean Viking ha salvato 261 persone, tra cui 68 minori non accompagnati, che ora potranno iniziare un nuovo capitolo della loro vita in un luogo sicuro e protetto.

About The Author