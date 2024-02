Ocean Viking rescues three more boats, now 261 on board - avvisatore.it

Nuovi interventi di soccorso per la Ocean Viking al largo della Libia

La nave Ocean Viking, impegnata nelle operazioni di soccorso in acque internazionali al largo della Libia, ha effettuato altri tre interventi di salvataggio dopo quello di ieri. Attualmente, a bordo della nave si trovano 261 persone, tra cui 16 donne, di cui 4 incinte, e 67 minori non accompagnati. Le autorità italiane hanno indicato il porto di Ortona (Chieti) come luogo di sbarco per i migranti.

Le autorità italiane indicano Ortona come porto di sbarco

Dopo aver effettuato i salvataggi, la nave Ocean Viking ha ricevuto l’indicazione dalle autorità italiane di dirigere verso il porto di Ortona, in provincia di Chieti, per lo sbarco dei migranti. Questa decisione è stata presa in considerazione delle condizioni di salute e sicurezza delle persone a bordo. La situazione a bordo della nave è delicata, con numerose donne incinte e minori non accompagnati che necessitano di cure e assistenza.

La situazione a bordo della Ocean Viking

La Ocean Viking è attualmente sovraccarica di migranti, con 261 persone a bordo. Tra di loro ci sono 16 donne, di cui 4 incinte, e 67 minori non accompagnati. Queste persone sono state salvate in mare durante le operazioni di soccorso al largo della Libia. La nave ha ricevuto l’indicazione di dirigere verso il porto di Ortona per lo sbarco dei migranti, dove potranno ricevere l’assistenza e le cure necessarie. La situazione a bordo è critica, con la necessità di garantire cure mediche e supporto psicologico a coloro che ne hanno bisogno.

La nave Ocean Viking continua a svolgere un ruolo fondamentale nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Tuttavia, la situazione dei migranti e dei rifugiati che cercano di attraversare il mare in cerca di sicurezza e protezione rimane critica. È necessario un impegno congiunto da parte delle autorità europee per trovare soluzioni a lungo termine e garantire la protezione dei diritti umani di queste persone vulnerabili.

