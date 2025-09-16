OktoberFresh 2025: due giorni di birra artigianale e tradizione al Podere 676

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

La festa della birra torna a Fiumicino

Il 27 e 28 settembre 2025 la campagna di Fiumicino ospiterà una nuova edizione dell’OktoberFresh, l’evento del Podere 676 che ogni anno richiama appassionati di birra e curiosi in cerca di un’esperienza autentica. Il birrificio agricolo, noto per coltivare il proprio luppolo direttamente sul posto, propone un fine settimana all’insegna della birra artigianale e della convivialità, in un contesto rurale che unisce natura e socialità.

La protagonista assoluta sarà la FreshHope, la birra stagionale prodotta con il raccolto 2025 di luppolo fresco. Un’edizione limitata che interpreta al meglio l’identità agricola e artigianale del Podere, offrendo un gusto unico e legato alla stagionalità.

Atmosfera bavarese e sapori autentici

L’OktoberFresh non è solo birra, ma anche cultura gastronomica e intrattenimento. L’atmosfera bavarese prenderà vita grazie a bratwurst, crauti, brezel e stinco, ai quali si aggiungeranno le pinse rustiche che richiamano le tradizioni romane. Le giornate saranno animate da tavolate conviviali, musica dal vivo con band folk e indie, e un dj set che renderà speciale la serata di sabato. Non mancheranno giochi e sfide a tema birra, pensati per coinvolgere i partecipanti di tutte le età.

FreshHope, la birra viva del raccolto 2025

La FreshHope rappresenta l’anima della manifestazione. È una birra realizzata con la tecnica del wet hopping, che prevede l’uso di luppolo fresco appena raccolto e non essiccato. Questa scelta conferisce ogni anno caratteristiche aromatiche diverse, ma sempre intense e fresche, con note resinose ed erbacee. È una birra che racconta la stagionalità e il legame diretto con la terra, da gustare nel contesto autentico del Podere.

Un evento che celebra territorio e convivialità

OktoberFresh 2025 si conferma come un’occasione per celebrare la birra artigianale agricola e l’importanza dello stare insieme. Nella campagna romana, a pochi chilometri dalla capitale, il Podere 676 propone due giornate di festa che uniscono la cultura brassicola indipendente al piacere di vivere un’esperienza genuina, tra buon cibo, musica e luppolo fresco.