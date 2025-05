Oltre la sella: quando la pedalata diventa innovazione

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Il mondo del ciclismo vive un periodo di grande fermento, tra nuove soluzioni tecniche e materiali d’avanguardia. Ogni componente della bicicletta viene ripensato per offrire un’esperienza che unisca prestazione, leggerezza e durabilità. Dalle fibre composite di ultima generazione alle chiusure micrometriche, gli appassionati sperimentano scenari inediti: non è più solo questione di forza, ma di sinergia tra uomo e macchina.

Un salto tecnologico per chi ama spingere oltre i limiti

Dopo quattro anni di progettazione e test, fa il suo ingresso sul mercato il sistema pedale-scarpa PW8, una soluzione studiata per integrare suola e pedale in un unico ecosistema performante. Grazie a una suola in carbonio con inserti tecnici ad alta aderenza, questo sistema garantisce rigidità ottimale in fase di spinta e resistenza superiore durante il cammino a terra.

Caratteristiche chiave del PW8

Materiali compositi : suola in carbonio ottimizzata per ridurre il peso senza sacrificare la rigidità

Low-profile design : profilo aerodinamico che minimizza la resistenza all’aria

Inserti Michelin: puntale e tacco progettati per offrire massima grip e durabilità

Precisione e comfort per ogni pedalata

BOA® Fit System Li2 : regolazione millimetrica, rilascio rapido e vestibilità costante

Ergonomia : distribuzione uniforme della pressione sul piede per prevenire punti di stress

Facilità a terra: camminata sicura grazie ai rinforzi studiati per il movimento off-bike

Con il PW8, la combinazione tra pedale e calzatura non è più una scelta accessoria, ma un vero e proprio upgrade per chi cerca massima efficienza, controllo e comfort in ogni fase della corsa.