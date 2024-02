Omaggio a Navalny a Napoli: fiori e lumini per il leader russo "ucciso ma non piegato" - avvisatore.it

Napoli ricorda Alexey Navalny: il dissidente russo ucciso misteriosamente

Nel cuore di Napoli, nella piazza che porta il nome di Dante, si è tenuta una commemorazione per Alexey Navalny, il famoso dissidente russo deceduto in circostanze ancora avvolte dal mistero. Sotto lo sguardo della statua del poeta, i cittadini si sono riuniti intorno a un cartellone che ritraeva Navalny insieme alla moglie, con la scritta “ucciso ma non piegato” in evidenza, accompagnata da frasi in cirillico. Un’altra locandina esibiva la citazione: “Gli uomini passano. Le idee restano. Le loro tensioni morali continuano a camminare sulle gambe di altri uomini“.

Accuse e sospetti: Navalny ucciso da Putin?

Tra coloro che hanno lasciato messaggi di cordoglio e solidarietà, emergono chiari indizi di sospetto e accuse dirette. Frasi come ‘Navalny killed’ e ‘Putin killed Navalny’ testimoniano la convinzione diffusa riguardo alle responsabilità del decesso del dissidente russo. Le parole di Navalny stesso risuonano potenti in questo contesto: “Tutto ciò che serve per il trionfo del male è l’inerzia delle persone buone“.

Napoli si unisce al lutto per la perdita di un simbolo di resistenza

L’evento a Napoli rappresenta un tributo sentito a Alexey Navalny, figura di spicco nella lotta per i diritti civili in Russia. La sua morte ha scosso non solo il suo Paese d’origine, ma ha generato un’ondata di solidarietà e preoccupazione a livello internazionale. Mentre le circostanze del decesso restano avvolte nel mistero, il ricordo di Navalny come simbolo di coraggio e determinazione continua a ispirare coloro che si battono per la libertà e la giustizia in tutto il mondo.

