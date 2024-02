Omar affronta le sfide delle malattie rare nell’età adulta

Ilaria Ciancaleoni Bartoli: Le Sfide delle Persone Affette da Malattie Rare

Secondo Ilaria Ciancaleoni Bartoli, giornalista e fondatrice dell’Osservatorio malattie rare (Omar), in Italia si contano circa 2-2,5 milioni di persone colpite da malattie rare. Il 75% di queste patologie ha origine genetica e si manifesta fin dall’infanzia, ma non tutti i pazienti sono bambini. Il passaggio dall’età pediatrica a quella adulta è spesso un percorso pieno di sfide per questi individui. Durante il ‘Sobi Talk’ dal titolo ‘Raro ma vero. Ogni storia è un percorso di inclusione’, Ciancaleoni Bartoli ha evidenziato l’importanza di affrontare le difficoltà legate alle malattie rare.

“Ci sono persone affette da malattie rare che non hanno ancora ricevuto una diagnosi definitiva, il cui numero è attualmente difficile da quantificare”, ha sottolineato Ciancaleoni Bartoli. Le necessità dei pazienti con malattie rare sono molteplici, con la speranza di accedere a terapie efficaci e specifiche, attualmente disponibili solo per una piccola percentuale di patologie rare. Oltre alle cure, questi individui desiderano un percorso chiaro che inizi con una diagnosi accurata e includa un supporto domiciliare.

Le Richieste Prioritarie: Assistenza Domiciliare e Supporto Psicologico

L’assistenza domiciliare rappresenta una delle richieste più frequenti tra le persone affette da malattie rare, insieme alla necessità di supporto psicologico. Secondo Ciancaleoni Bartoli, fondamentale è garantire ai pazienti con malattie rare il diritto di accedere all’istruzione, di muoversi liberamente negli ambienti, compresi quelli lavorativi, e di scegliere come e con chi vivere la propria vita in modo indipendente. L’indipendenza, sottolinea Bartoli, non implica necessariamente la solitudine, ma piuttosto la libertà di decisione nonostante le sfide fisiche e psicologiche che possono sorgere.

“I caregiver, oltre ai pazienti, necessitano di supporto e assistenza per affrontare le sfide quotidiane legate alle malattie rare”, ha aggiunto la fondatrice di Omar. Oltre alle cure mediche, è cruciale garantire ai pazienti con malattie rare un sostegno completo che includa aspetti psicologici, sociali e legali per favorire una migliore qualità di vita e un’autonomia decisionale.

Diritti Umani e Indipendenza: Obiettivi Fondamentali per i Pazienti con Malattie Rare

Ilaria Ciancaleoni Bartoli ha sottolineato l’importanza dei diritti umani per le persone affette da malattie rare, evidenziando la necessità di garantire a questi individui la libertà di scelta e di vivere in modo indipendente, nonostante le limitazioni fisiche che possano sperimentare. L’obiettivo è offrire un supporto completo che vada oltre l’aspetto puramente medico, includendo la sfera psicologica, sociale e legale per favorire un’effettiva inclusione e partecipazione attiva nella società.

“Indipendenza non significa essere soli, ma poter decidere in autonomia nonostante le sfide che si presentano”, ha concluso Ciancaleoni Bartoli. I pazienti con malattie rare desiderano un percorso chiaro e supporto costante per affrontare le complessità legate alle proprie condizioni mediche, garantendo loro la possibilità di vivere una vita dignitosa e inclusiva.

